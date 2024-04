Дмитрий Вольвач: в 2023 году в странах СНГ реализованы инвестиционные проекты на сумму в 370 млрд рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Рост торговли между странами СНГ во многом зависит от развития межрегиональных связей. Впечатляет масштаб правовой базы международных и внешнеэкономических контактов между регионами стран Содружества. На данный момент между субъектами России, центральными и региональными органами власти стран СНГ действует около 400 соглашений о сотрудничестве.

Об этом заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил в приветственном слове к участникам XXII заседания Совета руководителей палат стран-участниц СНГ, посвященного инструментам поддержки межрегионального и приграничного сотрудничества.

Одним из наиболее эффективных инструментов расширения сотрудничества на уровне регионов замминистра назвал межрегиональные форумы и конференции, которые ежегодно проводит Минэкономразвития России. Эти площадки, по его словам, дают возможности представителям бизнес-кругов, центральных и региональных органов государственной власти для диалога, обмена опытом, разработки совместных проектов и создания благоприятных условий для развития экономического потенциала стран СНГ.

«С 2020 по 2023 годы было организовано порядка 20 различных межрегиональных форумов и конференций, в которых приняли участие около 6,5 тысяч человек. По итогам этих мероприятий между партнёрами из разных стран СНГ заключено более 100 соглашений на сумму свыше 380 млрд руб.», — подчеркнул Дмитрий Вольвач.

Для установления прямых деловых контактов предприниматели из стран Содружества проводят большое количество взаимных бизнес-миссий. Ключевыми сферами сотрудничества стали транспорт, энергетика, туризм, металлургия, агропромышленный комплекс, лёгкая и пищевая промышленность. В 2023 году, к примеру, Беларусь с рабочими визитами посетили официальные делегации из 50 регионов России, в том числе — 35 делегации во главе с губернаторами.

Не менее интенсивно, по словам замминистра, проходят межрегиональные обмены России с Казахстаном и Узбекистаном. До конца 2024 года 44 российских субъекта запланировали 89 визитов в Узбекистан. Представители 13 областей Узбекистана, в свою очередь, проведут 36 визитов в российские регионы.

«Минэкономразвития России совместно с коллегами из Беларуси и Узбекистана проводят рабочие совещания для решения актуальных вопросов, возникающих у предприятий и компаний из регионов и областей трёх наших стран, — отметил Дмитрий Вольвач. —Благодаря подобным встречам, начали развиваться абсолютно новые направления межрегионального сотрудничества — изменение климата, адаптация к природным условиям, борьба с опустыниванием, разработка и внедрение высокотехнологичной продукции и аудиовизуального контента».

Замминистра подчеркнул, что представители Минэкономразвития России в зарубежных странах помогают российским компаниям решать вопросы взаимного доступа товаров, работ, услуг, инвестиций и технологий, продвижения перспективных инвестиционных проектов, поиска потенциальных ниш для продвижения российских компаний малого и среднего бизнеса на внешние рынки.

«Системная работа позволяет нам выходить на конкретные проекты сотрудничества. Количество инвестиционных проектов в 2023 году по сравнению с 2022 годом возросло на 100 проектов на сумму в 30 млрд рублей, — подчеркнул Дмитрий Вольвач. — Например, на территории Республики Узбекистан реализуется 115 инвестиционных и межрегиональных проектов с российским участием на общую сумму в 2,6 трлн рублей в сфере автомобилестроения, машиностроения, авиастроения, химической промышленности, фармацевтики, нефтегазовой сферы, энергетики, цифровых технологий. Из этих проектов — 19 уже на эксплуатационной стадии, 53 проекта — на инвестиционной».

Сопровождать столь обширные объемы сотрудничества между странами СНГ помогают деловые советы России с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

Российско-Грузинский Деловой совет организовал сотрудничество грузинских предприятий агропромышленного комплекса с крупнейшими российскими ритейлерами, Российско-Таджикистанский Деловой совет планирует провести выставку инвестиционного потенциала Таджикистана в рамках Кавказского инвестиционного форума, а также совместное заседание деловых советов на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«Столь активное взаимодействие между центральными и региональными органами государственной власти и деловыми кругами сопровождается увеличением товарооборота, открываются новые горизонты для гуманитарного, научно-технического и культурного сотрудничества. Все это подразумевает и обмен накопленным опытом, и возможность развития проектов обоюдного интереса на пространстве СНГ», — резюмировал Дмитрий Вольвач.

