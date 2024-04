Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Перспективы отечественного авиационного двигателестроения обсудил Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым и генеральным директором Объединённой двигателестроительной корпорации «Ростеха» Вадимом Бадехой в рамках рабочей поездки на производственный комплекс «Салют».

В рамках посещения предприятия Денис Мантуров оценил ход выполнения программы по производству авиадвигателей и ознакомился с планами увеличения производственных мощностей. Вице-премьер осмотрел цеха, в которых собирают авиационные двигатели, в частности, турбореактивные двигатели АИ-222–25 для учебно-тренировочных и лёгких самолётов. Кроме того, он ознакомился с производством деталей и сборочных единиц двигателей ТВ-7–117 для вертолётов и региональных самолётов, а также новых двигателей ПД-14, ПД-8 и ПД-35.

«Сегодня двигателестроение – системообразующая отрасль для нашей страны. За последние годы ОДК показывает стремительный рост производства продукции, поставляемой по гособоронзаказу, и гражданской продукции, необходимой для решения важнейших социально-экономических задач. Продукция ОДК пользуется спросом и имеет важное значение для обеспечения военной, транспортной, энергетической безопасности страны. Безусловно, здесь важную роль играет совместная работа государства и бизнеса, которая направлена на развитие авиапромышленности и смежных отраслей. Нам необходимо развивать целые подотрасли компонентов, в частности электроники, подшипников, а также других важных элементов и материалов. Также необходимо нарастить производственные и испытательные мощности, дополнительно привлечь сотрудников различных специальностей. В данный момент этот процесс запущен, ведётся напряжённая работа, которая уже начинает давать свои плоды. Эти задачи также находятся в центре внимания Правительства Российской Федерации и Минпромторга России», – сказал Денис Мантуров.

В этом году на территории производственного комплекса «Салют» в Москве началось возведение нового производственного комплекса, который станет одним из крупнейших центров двигателестроения страны. Он объединит под одной крышей два предприятия Объединённой двигателестроительной корпорации – ММП имени В.В.Чернышёва и производственный комплекс «Салют», а также Центр аддитивных технологий госкорпорации «Ростех». В следующем году планируется завершить строительные работы по основным новым корпусам и приступить к их оснащению оборудованием.

«Строительство производственного комплекса в Москве – это масштабный и значимый проект. Его реализация позволит увеличить объёмы производства деталей авиационных двигателей и будет способствовать выполнению задачи по наращиванию авиационного парка России. Объём инвестиций в создание промышленного комплекса составит около 35 млрд рублей», – отметил Сергей Чемезов.

Производственный комплекс «Салют» Объединённой двигателестроительной корпорации специализируется на разработке, изготовлении и сервисном обслуживании авиационных двигателей. Предприятие обладает возможностями для осуществления полного цикла производства – от заготовительного производства до сборки авиационных двигателей, располагает современной экспериментальной базой и конструкторскими подразделениями.

На ПК «Салют» реализован один из передовых научно-технических проектов в области цифровизации отрасли – создан цифровой двойник авиационного двигателя. Новая технология позволяет подтвердить и развить ключевые характеристики двигателя – ресурс, надёжность и ремонтопригодность, а также снизить себестоимость его изготовления и сервисного обслуживания.

Помимо этого, для выполнения задач Комплексной программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 года на предприятии активно проводится цифровизация производственных мощностей – к системе промышленного интернета вещей (IIoT) уже подключено более 1 тыс. единиц ключевого производственного оборудования. Это позволяет в режиме реального времени контролировать и анализировать работу станков и повысить эффективность использования существующих резервов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI