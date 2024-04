Город выставил на торги коммерческую недвижимость площадью более двух тысяч квадратных метров

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В шести округах столицы на городские аукционы выставили 10 помещений и одно здание. Все они имеют свободное назначение. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Город предлагает предпринимателям на торгах большой выбор объектов коммерческой недвижимости для развития бизнеса. Они находятся в разных районах, отличаются по площади, расположению и другим параметрам. В ближайшее время пройдут торги по продаже 2,3 тысячи квадратных метров недвижимости», — рассказал глава ведомства.

Объекты подойдут для реализации разных бизнес-идей — открытия магазинов, офисов, пунктов выдачи заказов, языковых школ, выставочных залов, танцевальных студий, салонов красоты и других организаций.

«Самый крупный объект — это здание площадью 982,8 квадратного метра в районе Отрадное Северо-Восточного административного округа по адресу: проезд Якушкина, дом 7. Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 апреля, торги состоятся 2 мая. Площадь самого маленького объекта составляет 12,6 квадратного метра. Лот расположен в Северном Тушине по адресу: бульвар Яна Райниса, дом 2, корпус 1. Заявки принимаются до 15 апреля, а торги пройдут 25 апреля», — отметил генеральный директор Центра управления городским имуществом Дмитрий Рябов.

Еще три помещения находятся в ЦАО, по два объекта — в ВАО и СВАО, по одному — в САО, СЗАО и ЮВАО. В зависимости от выбранного лота прием заявок завершится 15, 16 и 19 апреля, а торги пройдут 25, 26 апреля и 3 мая соответственно.

Все объекты находятся в хозяйственном ведении Центра управления городским имуществом. Ознакомиться с их характеристиками, а также изучить помещения в режиме 3D-тура можно на официальном сайте организации в разделе «Коммерческая недвижимость» или на инвестиционном портале Москвы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI