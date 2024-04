Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

5 апреля в Политехническом университете прошёл заключительный лекторий по физике для школьников Санкт-Петербурга. В этот раз он был посвящён теме «Оптика». Учащимся показали явления интерференции, дифракции и голографии. Серия лекториев «За границами школьного курса физики» проводится уже два года в рамках взаимодействия университета со школами города. Так ученики более подробно и наглядно изучают наиболее важные физические понятия, явления и закономерности.

Полгода более 1000 учащихся 9-11 классов вместе с преподавателями Политеха наблюдали за электрическими, магнитными явлениями, изучали механику и термодинамику. Для старшеклассников демонстрировались физические эксперименты и опыты по разделам физики, которым ребята на данный момент проходят в школе. В дальнейшем изученный материал самостоятельно осваивается и обсуждается вместе с учителями. Школьники наблюдали за свечением газов, опытами с жидким азотом, примерами инерции и другими экспериментами. Лектории вели сотрудники кафедры физики — профессор Вадим Иванов, доцент Иван Веневцев, учебный мастер кафедры Елена Петрова и инженер кафедры Наталья Ахиярова.

Мероприятие является одной из составляющих профориентационной работы, проводимой в университете. В этом году нам удалось увеличить его масштаб, благодаря развитию сотрудничества со школами Санкт-Петербурга. Теперь каждый лекторий собирает аншлаг. Интересно, что на открытые лектории приходят не только учителя со старшеклассниками, но и родители с более младшими зрителями , — отметил главный специалист по взаимодействию со школами Центра по работе с абитуриентами Георгий Школьник.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI