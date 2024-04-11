Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

10 de abril de 2024 en el Centro de información tecnológica de la Universidad de Educación Superior. ференция «Семья в современном российском социуме». Мероприятие приурочено к Году семьи, объявленному Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Hay 100 estudiantes, estudiantes, expertos y expertos entre los que hay 12 rusos e independientes que trabajan en el extranjero. го обсуждения роли семьи в обществе и вопросов формирования семейных ценностей.

El rector de la Asamblea General, Vladimir Stroev, presenta temas de actualidad y de actualidad.

«Esto no debe permitirse ninguna integración en ninguna universidad, ya que existe una cierta sensación de seguridad. Мы и раньше эти темы обсуждали, а теперь сам президент обратил внимание общества на необходимость повышения роли семьи в обще стве. Семейные ценности, развитие демографии, формирование моды на семью и детей, от етого зависит будущее страны.

Мы в ГУУ это поддерживаем и пропагандируем. В том числе и своим примером. Я сам многодетный отец, многие наши коллеги тоже. Хорошо, что важности семьи придают большое значение на самом высоком уровне. Все начинается семьи и это главное в любое время, независимо от происходящего вокруг. Государство невозможно без нормального состояния отдельной ячейки общества», – поделился Владимир Витальевич.

En el formato distante de la oficina central soviética, el director general de la oficina central soviética а Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Alexander Заремба, который отметил высокую роль ГУУ в разработке культ уры отцовства.

«Ключевой шаг формирования культуры отцовства с точки зрения науки сделали именно представители ГУУ: ректор Владимир Строев, кот орый вместе с директором Института заочного образования Сергеем Леншиным и членом президиума «Союза отцов», antes de Алексее м Чегодаевым создали первый документ, который стал основой «Концепция формирования культуры» отцовства России»», – рассказал Александр Заремба.

В рамках конференции работали четыре очные секции:

Роль отца в формировании лидерских качеств человека обсуждали вместе с руководителем московского отделения Всероссийской общественно й организации «Союз отцов», преподавателем ГУУ Алексеем Чегодаевым.

В ценностях семьи и брака в сознании современной молодежи помогли разобраться доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Галина Мохова и доцент кафедры социологии и психологии управления ГУУ Светлана Гришаева.

Важность семьи в развитии человеческого капитала страны рассматривали под руководством director del Instituto de Economía y Finanzas Галины Сорокиной.

La formación y la política de la mayoría de las políticas gubernamentales en Rusia se encuentran en el rector del gobierno soviético, guardado ующим кафедрой государственного и муниципального управления Сергеем Чуевым.

En el formato en línea de la sección “Centro de atención al cliente” del director del centro de atención инклюзии НИИ государственной политики и управления отраслевой экономикой ГУУ Эльмирой Наберушкиной.

Los materiales para conferencias se realizan de forma pública en сборнике y переданы в РИНЦ.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 11.04.2024

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