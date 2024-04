Виктория Абрамченко провела заседание оргкомитета по подготовке и проведению II Международного форума «День сокола»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Форум пройдёт 3 сентября 2024 года во Владивостоке.

В Москве состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению II Международного форума «День сокола» под руководством Заместителя Председателя Правительства Виктории Абрамченко. Во встрече приняли участие представители профильных федеральных органов исполнительной власти и главы регионов.

II Международный форум «День сокола» состоится в стартовый день IX Восточного экономического форума – 3 сентября 2024 года во Владивостоке.

«В прошлом году в рамках Восточного экономического форума мы впервые провели это мероприятие. Я считаю, что оно прошло успешно, и сейчас мы продолжаем работу по реализации комплексного плана по созданию в Российской Федерации центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных в Камчатском крае и дрофиных в Республике Калмыкия. Проведение форума в текущем году и расширение географии стран-участниц будут способствовать дальнейшему укреплению международного экологического сотрудничества и служить площадкой для выработки стратегических решений в вопросах защиты и приумножения популяции редких хищных птиц», – отметила Виктория Абрамченко.

Участники заседания отметили, что предстоит большая работа по сохранению условий для всестороннего диалога органов власти, экспертов и научного сообщества по актуальным природоохранным инициативам. Не менее важная задача – создание объективного информационного поля для освещения усилий Российской Федерации по предотвращению и искоренению браконьерства, контрабанды и нелегальной торговли редкими птицами.

«В 2023 году форум “День сокола„ был интегрирован в международную программу мероприятий ВЭФ, и в этом году важно сохранить наработанный алгоритм и выработать перечень мер по сохранению и приумножению редких хищных птиц совместно с иностранными партнёрами, в первую очередь из стран Ближнего Востока и Азии. Необходимо также уделить внимание развитию природоохранной программы в рамках двусторонних встреч, например с Монголией, по обмену уникальным опытом и решениями по разведению и изучению птиц семейства соколиных в естественной среде. Наша основополагающая задача – усиление сотрудничества с государствами ареала птиц семейства соколиных, поддержка традиций народов Востока», – подчеркнул советник Президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

Участники заседания организационного комитета рассмотрели вопросы формирования деловой, культурной и выставочной программ форума.

Так, мероприятия деловой программы будут посвящены вопросам развития центров реабилитации, современным методам восстановления природных популяций, а также передовым научным технологиям по изучению и мониторингу популяции соколов.

Центральным событием деловой повестки станет пленарная сессия, которая раскроет опыт государств в сохранении хищных птиц семейства соколиных. К участию приглашены руководители профильных министерств ряда арабских и азиатских государств. В 2023 году по итогам мероприятия была подписана рамочная Декларация о сохранении популяции кречета, к которой в настоящее время присоединились шесть стран: Китай, Киргизия, Казахстан, Монголия, ОАЭ и Королевство Бахрейн. Планируется расширение сотрудничества в рамках инициированного Россией документа – предложение о присоединении к декларации рассматривают несколько арабских стран – участниц ареала кречета.

Кроме того, участники встречи обсудили внесение в программу форума презентации мероприятий стратегии по сохранению кречета и сапсана в России, которая реализуется Министерством природных ресурсов и экологии в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология». В частности, речь шла об исполнении инициативы включения птиц семейства соколиных в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира и презентации международного проекта по сохранению популяции дрофы-красотки, разработчиком которого выступает Республика Калмыкия.

В 2023 году в рамках форума прошёл первый в истории современной России аукцион, участие в котором приняли в том числе представители стран Персидского залива. В этом году планируется расширение состава участников за счёт большого интереса со стороны российского бизнеса. Мероприятие будет проходить при поддержке АО «Русский аукционный дом», ФГБУ «ВНИИ “Экология„» во взаимодействии с Министерством природных ресурсов и экологии и фондом «Росконгресс» в соответствии с положениями Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, принятой 3 марта 1973 года. Традиционно вырученные в ходе аукциона средства планируется направить на развитие центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных, экологического туризма региона, а также на проведение исследований в естественной среде и на базе центров.

Главной выставочной экспозицией этого года станет «Арабская деревня» на выставке «Улица Дальнего Востока» Восточного экономического форума – экспозиция традиционных бедуинских шатров, в которых участникам и гостям будут предложены арабский кофе и сладости, приготовленные по древним рецептам. В рамках культурной программы «Дня сокола» запланировано проведение традиционного для Петропавловска-Камчатского общегородского фестиваля, посвящённого соколиной тематике.

Планируется, что завершающим событием международного форума «День сокола» по аналогии с 2023 годом станет забег «Мы бережём» в поддержку программы Президента России по сохранению кречета. Протяжённость маршрута – 5 км, местом проведения станет остров Русский. В 2023 году участие в забеге приняли более 700 жителей и гостей краевой столицы.

