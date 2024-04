Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

10 апреля в Политехническом университете прошла встреча, на которой обсудили развитие фиджитал-спорта в Санкт-Петербурге. В мероприятии участвовали сотрудники Института физической культуры, спорта и туризма СПбПУ и представители Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, федерации фиджитал-спорта Санкт-Петербурга.

В фиджитал-центре «Берлога» СПбПУ директор ИФКСТ Валерий Сущенко, президент Союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» Владимир Катенев и президент федерации фиджитал-спорта Санкт-Петербурга Георгий Зарубин обсудили взаимодействие в области развития и популяризации фиджитал-спорта, основные проблемы и пути решения.

Валерий Сущенко сообщил, что Институт физической культуры, спорта и туризма от лица СПбПУ готов обеспечить кадровую и экспертную поддержку в сфере дополнительного образования и спортивного менеджмента.

После совещания гостям продемонстрировали инфраструктуру центра «Берлога», рассказали об опыте Политеха в системном развитии фиджитал-движения среди студенческой молодёжи.

