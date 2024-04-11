Ближе к звездам вместе с Москвой: как столица встретит День космонавтики

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

День космонавтики в столице встретят на десятках площадок. La мероприятия тематические состоятся не только в саму праздничную дату, 12 апреля, но и в ближайшие выходные — 13 и 14 апреля. Hay programas en todos los parques temáticos, bibliotecas y culturas farmacéuticas. Особенные дни (del 12 al 14 de abril) ждут пассажиров городского транспорта. На северном речном вокзале в День космонавтики запланированы лекции о созвездиях и планетах, также для гостей вокзала el 12 de abril еля в течение недели будет работать мобильный планетарий. А на Южном речном вокзале 13 апреля запланированы master-classы, космическая викторина, игротека, обсуждение научно-популярных книг, п оказ любимых мультфильмов о космосе и встреча с ветераном-испытателем авиационной космической техники. Начало a las 12:00. Durante todo el día, de 12:00 a 15:00, todos los días se realizarán conferencias sobre planetas de Moscú. Después de que las líneas de metro de Koltsevой se pueden cursar en 10 estaciones, los vagones de gran tamaño de Ucrania son una frase legendaria de Юрия Гагарина «Поеха» ли!». А в переходе между станцией метро «Ленинский проспект» и станцией Площадь Гагарина МЦК можно будет полюбоваться фотовы ставкой, подготовленной совместно с Московским планетарием. Поздравление с Днем космонавтики появится на медиаэкране Смоленского метромоста.

Стать ракетостроителем или звездочетом

Los parques de Moscú en la cosmonáutica están conectados a lugares y planetas. En Parke Gorkogo после зимнего перерыва откроется народная обсерватория — старейшая в городе площадка для наблюдения за звездами. De 13:00 a 19:00, el horario de apertura será de 13:00 a 19:00. Además, el huésped tiene una lección «No hay sinfonía: armonía entre la sociedad y el mundo». De 19:00 a 20:00 en el salón de música (levy pilon арки главного входа, второй этаж) посетители узнают об увлекательном пересече нии космоса и здоровья человека — как космические ритмы влияют на медицинское, биологическое и психологическое благополучие космонавтов и людей на Земле. Лекцию проведет научный сотрудник лаборатории когнитивной психологии и психологии малых групп Государственного научного центра Российской Federaciones «Instituto médico-biológico de problemas» Academia rusa de Eugenio Litvinov. De 20:00 a 22:00 antes de la hora de salida de la astronomía. На Ленинской площади астрономо-геодезическое общество предоставит возможность всем желающим взглянуть своими глазами в телескопы и полюбоваться объектами ночного неба.

Aquí, el 12 de abril en el parque temático temático марафон квестов и экскурсий. A las 13:00 se escribe la canción «Из истории народной обсерватории», a las 15:00 — a la sesión «В поисках звезд», a las 17:00 — a la sesión «Из глубин» ы веков на высоту птичьего полета».

12 de abril Баумана ждет разнообразная кинопрограмма. A las 13:00, en la pantalla grande, en la pantalla grande, en la pantalla grande, en la pantalla grande de la película moderna y fantástica. «Москва — Кассиопея» — первую часть дилогии. Она о том, как школьники-космонавты летят время спасать разумных инопланетян. Película clásica soviética y fantástica. Вход свободный. A las 15:00 se muestra una película documental electrónica sobre la novedad del planeta Moscú. Уникальные кадры начала ХХ века запечатлели основные вехи в истории планетария.

En el parque de aficionados «Ангарские пруды» el 12 de abril a las 11:00 se realizan películas de cine — antes de las 27 series de televisión «Любимый экспонат. Рассказывают космонавты», из которых они узнают, что едят космонавты, как проходят тренировки, как выглядит кресло для отдыха космонавт ов и многое другое. Además, en el anfiteatro los días 12 y 13 de abril a las 17:00, leeremos la historia del cine documental “Cosmo” навты».

El parque «Ходынское поле» estará disponible el 12 de abril para el huésped suizo Clase magistral «Земля в иллюминаторе». La entrada a las 17:00 h está en el parque del centro cultural. Los artículos decorativos diseñados por cosmos en una versión miniaturizada de dibujos animados, dibujos y dibujos de artistas especializados en decoración но-прикладному творчеству.

A las 18:00 en el parque «Красная Пресня» la organización de los detalles y las actividades clase magistral «Космическое пространство. Космос как предчувствие». Todos los huéspedes pueden utilizar modelos modernos de aviación y raquetas, cosmología y astronomía. Para el uso de materiales de alta calidad, radiotelegrafías y programas en soportes, dispositivos, baterías y otros dispositivos. проведения испытаний искусственных спутников Земли.

13 de abril a las 10:00 en el parque «Красная Пресня» en el hotel de arte maestro лекции, посвященные космосу, космическая викторина с призами, а также сборка mini-летательной модели из конструктора, зготовленного on 3D-printer. En el parque terrestre «Mitino» en el pabellón de niños en este lugar a las 12:00 antes de la clase maestra I Q-клуба по созданию ракет и летательных аппаратов из умного конструктора.

Ver películas cosméticas y poner música física

En el cine «Березка», «Спутник», «Космос», «Искра», «Салют», «Сатурн», «Молодежный» y «Тула» сети «Москино» 12 de abril de 2017 е показы. Зрители увидят две классические ленты советского кинематографа, посвященные изучению космоса. En la película cinematográfica «Большое космическое путешествие» (1974) de la directora Valentina Selivánova рассказывается o трех школьниках, которые победили на конкурсе отправились в первый в истории детский космический полет. А художественная картина «Москва — Кассиопея» (1973) режиссера Ричарда Викторова посвящена путешествию на космическом корабле «Зар я» команды юных исследователей. Узнать расписание and зарегистрироваться можно по этой ссылке.

Кинопоказы пройдут и в парке «Зарядье». Ежедневно в медиахолле 360 павильона «Медиацентр» будут показывать ленту «Гагарин. Лейтенант неба». Este experimento de película. Его создали, используя возможности искусственного интеллекта. Posibilidad virtual de uso en cosmos en compañía de Yurya Gagarina: algunas opciones se pueden realizar en forma de corazón «Восток-1». Они услышат мысли первого космонавта Земли, увидят Землю и бесчисленные звезды такими, какими их видел он, и смогут загляну ть в будущее.

El 13 de abril, en el parque «Зарядье» puede iniciar sesión en el programa «Космически!», según Дню космонавтики. Она пройдет в научно-познавательном центре «Заповедное посольство». Antes de las 12:00, los huéspedes visitan a especialistas en cosmética. Они расскажут о передовых достижениях российской науки в области изучения Вселенной. En la zona interactiva de los vehículos se pueden utilizar los protectores «Сокол КВ-2» y «Орлан-МКС». О работе этих изделий можно бдет знать из инте interse Severina».

Además, los huéspedes están instalados en dispositivos robotizados para adaptarse a todas las máquinas. Завершится День космонавтики научным шоу «Физика полета». Utilice opciones de gas y plasma, cantidades superiores de vapor, sustancias nocivas y muchos medicamentos.

Узнать больше о легендарных космонавтах и ​​далеких планетах

Las bibliotecas históricas están relacionadas con la мероприятия, посвященные Дню космонавтики.

El 12 de abril a las 10:30 en la biblioteca № 71 школьников всех возрастов ждут на программе «Дорогами космических орбит». Ребята узнают о развитии космонавтики, им расскажут о биографиях первого космонавта Юрия Гагарина и первого человека, вышедшег о в открытый космос, Алексея Леонова. Школьники примут участие в командных играх, викторине, а также познакомятся с тематическими книгами и журналами.

Создать макет космической ракеты, а также почерпнуть интересные факты о Марсе юных москвичей приглашает библиотека № 62 в этот же день в 13:00.

А в 17:00 в детской библиотеке № 266 имени К.И. Чуковского кинолог, который придет на встречу вместе со своим четвероногим подопечным, расскажет о первых покорителях космоса — собака х Белке и Стрелке. Ребята и и родители узнают, какие породы собак отправляются в космические MISсии, как они проходят подготовку и как четвероногие др узья человека помогают развивать науку.

Biblioteca № 148 имени Ф.И. Тютчева подготовила выставку «Юрий Гагарин: первый полет в космос». Este robot se lanzó el 28 de abril. Asegúrese de que el aparato esté limpio y periódicamente. En muchas fotografías previas, ilustraciones y presentaciones previas, características de la cosmonáutica y del yo.

Побывать на космических выставках под открытым небом

En la música musical «Кузьминки-Люблино» весь апрель работают уличные фотовыставки «Космос как вызов» y «Космос начинается на Зе» мле». Puede encontrar más de 40 fotografías y vídeos exclusivos y populares en el mundo del deporte. космической станции (МКС), а также исторические документы, некоторые из которых имели ранее гриф «секретно».

Además, con los códigos QR se pueden ver vídeos únicos de inicio de raquetas con el cosmodrón Báykonur, obstanovku внутри МКС, подг. отовку и выход космонавтов в открытый космос, а также узнать, как космонавты поддерживают физическую FORM. A еще выставки рассмотрят, как музей-заповедник «Кузьминки-Люблино» выглядит из космоса со спутника дистанционного зондирования Земли. Proyecto especial basado en el conjunto de la sociedad «Роскосмос» y Российским государственным архивом научно-технической документа ции.

Во дворце Николая Дурасова в усадьбе Люблино открылась выставка «Космос как вызов». No es posible consultar los libros de autores, los indicadores de aviso, las copias de archivos con archivos adjuntos ументов, ранее имеющие гриф «совершенно секретно», полетные шлемофоны, скафандры и даже личные вещи, принадлежащие самому первому космонавту Земли.

En el centro de todas las imágenes de Baumana до конца апреля ждет яркая photoвыставка «Невероятный космос». No hay fotografías previas de objetos astronómicos: sol, estrellas, planetas, estrellas. взрывов сверхновых звезд и многих других. Estos objetos están llenos de observadores de planetas de Moscú.

На протяжении апреля на набережной PARка «Северное Тушино» около Музея истории Военно-морского флота продолжит работать фотовыста вка «Космические. Великие. Ученые».

Познакомиться с выставкой, посвященной фотографической легенде советской космонавтики Alberto Puшcarevу, можно в парке «Ангарски» е пруды». Там в честь Дня космонавтики откроют фотовыставку «Альберт Пушкарев. Люди, техника, эпоха». Она будет проходить под открытым небом около Большого Ангарского пруда бесплатно для гостей парка.

Antes del parque “Горка” y del parque “Goncharovskom” hay una colección de fotografías “Наш Гагарин”, подготовленная совместно спец иалистами Музея-заповедника Ю.А. Гагарина. Она расказывает о первом космонавте планеты с разных ракурсов — он космонавт, семьянин and общественный деятель. В каждой из этих ролей Юрий Алексеевич неизменно оставался человеком с открытым сердцем и прекрасной, светлой душой, чья за разительная жизнерадостная улыбка стала одним из самых ярких символов XX века.

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