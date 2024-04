10.04.2024 Dos e-PIT del przedsiębiorców

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Hacer 30 kwietnia 2024 r. podatnicy mają czas na rozliczenie PIT za ubiegły rok. Większość z nich robi to za pomocą usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym.

W tym roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT mogą korzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej.

Z rozliczenia mogą korzystać także osoby z zawieszoną działalnością gospodarczą.

Dos e-PIT para narzędzie, dzięki któremu przedsiębiorcy bez problemu mogą wywiązać się z obowiązku podatkowego i w prosty sposób złożyć swój PIT. Wsłuchujemy się w opinie podatników, dlatego z każdym rokiem udoskonalamy usługę Twój e-PIT i wprowadzamy w niej kolejne rozwiązania

– mówi wiceminister finansów zastępca szefa KAS Małgorzata Krok.

Dzięki usłudze Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym podatnicy mogą w wygodny i bezpieczny sposób rozliczyć PIT, szybko otrzymać zwrot nadpłaty lub zapłacić podatek online również przy użyciu systemu Blik. W tym roku po raz pierwszy usługa jest adresowana także do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, również tych z zawieszoną działalnością gospodarczą. W usłudze Twój e-PIT można rozliczyć przychody uzyskane w 2023 r. en la fórmula:

PIT-36L – służącym do rozliczenia przychodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym,

PIT-28 – służącym do rozliczeń przychodów z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych oraz działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem,

PIT-36 – służącym do rozliczania m.in. przychodów z rent i emerytur zagranicznych oraz z działalności nierejestrowej oraz przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Przedsiębiorca powinien uzupełnić swój PIT – pomoże w tym kreator

W formularzach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT podatnicy znajdą dane, do których dostęp ma Krajowa Administracja Skarbowa – między innymi dane rejestracyjne, numer mikrorachunku podatnika, wpłaty zaliczek na podatek lub wpłaty ryczałtu, dane z informac ji od płatników i informacje z rozliczeń za ubiegły rok dotyczące ulgi na dzieci, czy numer KRS organizacji pożytku publicznego, na rzecz której podatnik przekazał 1,5% podatku w swoim ostatnim zeznaniu podatkowym, o ile ta organizacja nadal widnieje na wykazie OPP.

Podatnik, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej powinien w udostępnionym zeznaniu samodzielnie uzupełnić dane dotyczące:

przychodów,

kosztów uzyskania przychodów (con PIT-36 y PIT-36L),

kwoty należnych zaliczek na podatek (con PIT-36 lub PIT-36L) lub kwoty należnego ryczałtu (con PIT-28),

składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub podatkiem liniowym również składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz

ulg i odliczeń, o ile przysługuje mu uprawnienie do skorzystania.

Ministerstwo Finansów przygotowało w usłudze Twój e-PIT specjalny kreator wspierający podatników w tym zadaniu. Proste pytania i czytelne objaśnienia umieszczone w kreatorze pomagają uzupełnić zeznanie krok po kroku.

Dos e-PIT umożliwia przedsiębiorcom rozliczenie podatku za 2023 rok. Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej nie mogą za pomocą tej usługi rozliczyć PIT za lata poprzednie i złożyć korekty za ubiegłe lata.

MIL OSI