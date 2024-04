10.04.2024 Varsovia, Sejm RP Ministro Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie dalej pełnił swoją misję

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie dalej pełnił swoją misję10.04.2024

El primer ministro Donald Tusk odniósł się w Sejmie do wniosku opozycji, który dotyczył wyrażenia wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Według szefa rządu to krzyk rozpaczy i bezradności, a Marcin Kierwiński to „człowiek do bólu uczciwy, odważny i niezwykle sprawny”. Wniosek został w głosowaniu odrzucony.

El primer ministro Donald Tusk fue el favorito de la ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

– Odbudowuje sprawne państwo w dziedzinie bezpieczeństwa obywateli, a więc w sprawach, które są dzisiaj najważniejsze dla każdej polskiej rodziny… Mam bardzo złą wiadomość dla PiS-u. Mam bardzo złą wiadomość dla przestępców. Mam bardzo dobrą wiadomość dla Polski. Marcin Kierwiński człowiek uczciwy do bólu, odważny, niezwykle sprawny będzie dalej pełnił swoją misję – mówił w Sejmie szef rządu.

Jak dodał, nie dziwi się wnioskowi opozycji, ponieważ „nikt nigdy nie widział złodziei, którzy by chcieli skutecznej, sprawnej policji”.

Wniosek przepadł w głosowaniu. 240 posłów głosowało przeciw, a jedynie 188 za wnioskiem.

– Widać wyraźnie, że konsekwencją wyborów 15 października i tych stu kilkudziesięciu dni rządów, jest naprawdę stabilna sytuacja w parlamencie. Niezależnie od wysiłków tych wszystkich, którzy chcieli zdestabilizować przez te tygodnie sytuację w parlamencie, a którym przeciwstawił się naprawdę odważnie i tak konsekwentnie Marcin Kierwiński – podsumował Donald Tusk.

Był to trzeci przegrany wniosek PiS-u o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rządu Donalda Tuska.

anchoo

[contenido incrustado]

Zdjęcia (1)

MIL OSI