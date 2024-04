Школы, больницы и пожарные части: МосгорБТИ обследовало 38 социально значимых объектов в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В 2023 году специалисты Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) изготовили технические паспорта и планы для 38 объектов, построенных или реконструированных в рамках Адресной инвестиционной программы столицы. Общая площадь зданий превышает 400 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Адресная инвестиционная программа Москвы предусматривает финансирование строительства, реконструкции или реставрации объектов за счет городского бюджета. Благодаря ей возводят социальные учреждения, прокладывают инженерные сети и подъездные дороги. Перед вводом в эксплуатацию все они должны пройти процедуры технической инвентаризации и кадастровых работ. Специалисты ставят недвижимость на кадастровый учет и вносят актуальные сведения в городские информационные системы.

«Одно из важных условий развития города — создание качественной инфраструктуры. В прошлом году специалисты МосгорБТИ обследовали 15 дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, шесть учреждений здравоохранения, четыре пожарных части и несколько других социально значимых объектов. Все они были построены или реконструированы по Адресной инвестиционной программе», — рассказал Максим Гаман.

Специалисты МосгорБТИ обследуют больницы, школы, детские сады, дома для переселения москвичей по программе реновации и помогают вводить их в эксплуатацию. Помимо работы в рамках городских проектов, учреждение оказывает услуги жителям и организациям Москвы.

«МосгорБТИ на протяжении 90 лет служит интересам жителей и города. Помимо проведения инвентаризации и кадастровых работ, наши специалисты готовят документы для согласования перепланировки и перевода садового дома в жилой. К нам обращаются за оценкой недвижимости, приемкой квартиры от застройщика и другими услугами», — рассказал генеральный директор Московского городского бюро технической инвентаризации Дмитрий Тетушкин.

Получить подробную информацию об услугах учреждения и оформить заказ можно на официальном сайте и в клиентских центрах МосгорБТИ.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

