Участники конкурса «Покажи Москву!» могут получить баллы в проекте «Город заданий»

Участники конкурса туристических маршрутов «Покажи Москву!» могут выполнить задание и получить городские баллы. Для этого нужно предложить свой авторский маршрут по столице, заполнив онлайн-форму заявки на портале «Russpass. Бизнес», сделать снимок экрана и приложить его к отчету о выполнении на сайте или в приложении проекта «Город заданий».

Важно, чтобы и в заявке, и в профиле на сайте «Города заданий» были указаны одинаковые контактные данные: номер телефона и адрес электронной почты. За успешное выполнение задания участник получит 790 баллов, которые можно обменять на скидки на товары и услуги партнеров на сайте «Миллион призов».

Задание нужно выполнить до 13 мая, когда завершается прием заявок на конкурс «Покажи Москву!». Принять в нем участие могут все желающие — от профессиональных гидов до любителей. Авторский маршрут может быть любым, главное — его уникальность и качественная проработка сценария прогулки.

О начале приема заявок на конкурс объявил Сергей Собянин. 12 победителей из каждого округа Москвы выберут горожане в проекте «Активный гражданин», еще пять самых креативных маршрутов определит экспертное жюри.

Проект «Город заданий» работает с января 2022 года. С его помощью москвичи могут контролировать работу городских служб, участвовать в экологических, спортивных и других акциях. Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать на сайте.

