Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

18 апреля в Доме-музее Марины Цветаевой откроется выставка «Та гора была — миры!», приуроченная к 100-летию создания «Поэмы горы» и «Поэмы конца».

В основе лирического сюжета обеих поэм — расставание Цветаевой с Константином Родзевичем. А героиней произведений стала сама поэтесса, ее душа, пронзенная болью уже за много лет до этой катастрофы.

Гости музея впервые увидят черновую тетрадь, в которой Цветаева работала над поэмами. Отдельные записи увеличат и спроецируют на стену, чтобы каждый мог почувствовать себя исследователем, читающим первоисточник в архиве.

В экспозиции будут представлены предметы быта, документы на отъезд, чехословацкие деньги, которые расскажут о «нищей и тесной» эмигрантской жизни. Посетители также смогут увидеть браслет и платье Цветаевой.

Партнерами выставки стали Российский государственный архив литературы и искусства, Музей-заповедник М.А. Волошина (отдел «Музей Марины и Анастасии Цветаевых») и музейное объединение «Музеи наукограда Королев» (отдел «Мемориальный дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве»).

Посетить экспозицию можно по билету в музей. Выставка продлится до 13 апреля 2025 года.

Выставка способствует развитию национального проекта «Культура». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на сайте.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI