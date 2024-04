Сергей Собянин открыл обновленный спорткомплекс «Скиф» в Гольянове

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сергей Собянин открыл обновленный спорткомплекс «Скиф» и рассказал о развитии района Гольяново.

«Мы вообще много что сделали. Поликлиники реконструируем, две поликлиники отреконструировали. Сделали Щелковский автовокзал новый, железнодорожный вокзал. Скоростной диаметр здесь провели. Реализуем программу реновации. Еще надо метро сюда провести. Проектируем метро, в конце этого года начнем стройку. Большой объект, сложный», — сказал Сергей Собянин.

Спорткомплекс «Скиф»

Спортивный комплекс «Скиф», построенный в 2008 году, расположен по адресу: Сахалинская улица, дом 5. В трехэтажном здании площадью около 1,6 тысячи квадратных метров есть два спортивных зала: универсальный (36 на 18 метров) с трибунами на 130 мест и тренажерный (72 квадратных метра) с кардио- и силовыми тренажерами. Спорткомплекс рассчитан на 165 человек.

На открытии спорткомплекса «Скиф» местные жители отметили, что ждали завершения его реконструкции. «Мы начали заниматься, когда спорткомплекс, который сейчас отремонтировали, еще только построили. Это было 15 лет назад. Мы ходим 15 лет. Мы такие довольные были, что решили его обновить. Тоже здорово получилось, конечно», — рассказали они.

На базе спорткомплекса организованы занятия по общей физической подготовке и игровым видам спорта для участников проекта «Московское долголетие» — их могут посещать 120 представителей старшего поколения.

Все желающие могут посещать занятия по самбо, дзюдо, каратэ, спортивной борьбе, фитнесу и ОФП с элементами единоборств. В спорткомплексе также могут проходить тренировки организованных групп по мини-футболу и баскетболу. Комплекс приспособлен и для маломобильных граждан.

Кроме того, в спорткомплексе занимаются воспитанники Московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва (МКСШОР) «Восток» по самбо, дзюдо, карате и спортивной борьбе. Всего здесь тренируются около 200 спортивно одаренных детей.

Спорткомплекс принимает около 30 мероприятий в год, в числе которых соревнования, спортивные праздники и мастер-классы.

Капитальный ремонт спорткомплекса завершили в апреле 2024 года. Специалисты отремонтировали кровлю и инженерные системы, заменили облицовку фасада и остекление, заново выполнили отделку помещений. Кроме того, для спорткомплекса закупили новую мебель, оборудование и спортивный инвентарь.

Теперь в распоряжении любителей спорта и профессионалов комфортные раздевалки с душевыми и санузлами, медицинский кабинет, гардероб и зона ожидания с вендинговыми аппаратами.

В ближайших планах — завершение благоустройства прилегающей территории, в том числе здесь разобьют газоны и высадят деревья и кустарники.

Капитальный ремонт спорткомплекса «Скиф» был выполнен в рамках городской программы реновации типовых спортивных объектов.

Программа реновации типовых спортивных объектов

В городскую программу реновации вошли 63 типовых спортивных объекта, в том числе 36 спорткомплексов с универсальными залами, 23 спорткомплекса с бассейнами и четыре крытых катка. Все эти объекты морально устарели и требуют технического обновления.

Работы по реновации типовых спортивных объектов включают замену облицовки фасада и остекления, отделку помещений, обновление мебели и спортивного инвентаря, замену инженерных систем, систем безопасности и электрики, а также благоустройство прилегающей территории и установку навигационных элементов.

В рамках городской программы уже завершена реновация четырех типовых спортивных объектов: спорткомплекса с батутным залом для училища олимпийского резерва № 1 (16-я Парковая улица, дом 11, строение 4), спорткомплексов «Триумф» (улица Габричевского, дом 1), «Восточный» (Западная улица, дом 16б, строение 5) и «Скиф» (Сахалинская улица, дом 5). В планах на 2024 год — проведение работ еще на семи объектах.

Программа «Мой район»

Цель программы «Мой район», разработанной по инициативе Сергея Собянина, — создание комфортных условий проживания во всех районах столицы, независимо от их удаленности от центра.

В Гольянове живут 165 тысяч москвичей. За последние годы здесь многое сделано для повышения качества жизни. Например, построена новая городская магистраль — Московский скоростной диаметр. Он позволяет быстро и комфортно добираться до разных частей города.

Улучшить транспортную ситуацию позволило и открытие автовокзала Центральный. Благодаря уникальному архитектурному решению на его крыше разместили пассажирские перроны и междугородние автобусы, которые раньше создавали затруднения на Щелковском шоссе и соседних улицах.

Еще один новый вокзал — железнодорожный Восточный — принимает поезда дальнего следования. Он стал частью крупного пересадочного узла «Черкизово». При его строительстве специалисты возвели пассажирский вестибюль с надземным переходом через железнодорожные пути. Он связал станцию метро «Черкизовская», станцию Локомотив Московского центрального кольца и Амурскую улицу. От улицы к вокзалу теперь ведет подъездная дорога. Под эстакадой Московского скоростного диаметра сделали парковку с удобным заездом. Кроме того, появились комфортные подходы и подъезд к вокзалу со стороны жилой застройки.

Главный транспортный проект ближайших лет — продление Арбатско-Покровской линии метро и строительство станции «Гольяново». Это позволит значительно улучшить транспортную доступность района. Сейчас объект находится в стадии проектирования. В конце этого года специалисты приступят к подготовительным работам.

Для удобства жителей организовано восемь новых маршрутов наземного городского транспорта, установлено более 80 современных остановочных павильонов. Для любителей велосипедных прогулок оборудовали 14 велопарковок и три станции городского проката.

В рамках создания комфортной городской среды благоустроили Гольяновский парк с прудом, а также территории возле Бабаевского пруда и Курганской улицы. Там сделали детские и спортивные площадки. Помимо этого, привели в порядок 77 дворов и установили 769 опор наружного освещения. В этом году планируется создать качественное общественное пространство вдоль Красноярской улицы (включая территорию со стороны МКАД).

Самое популярное место для прогулок и отдыха жителей востока столицы — национальный парк «Лосиный Остров». Недавно его московская часть перешла в управление города. В настоящее время готовится программа сохранения и развития парка. Создан научно-экспертный совет, куда вошли представители Института лесоведения Российской академии наук (РАН), Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН и других учреждений.

В рамках развития социальной инфраструктуры в торгово-развлекательном центре «Щелковский» разместили флагманский центр «Мои документы». Для жителей старшего поколения открыли уютное и современное клубное пространство — центр московского долголетия «Гольяново». Он находится по адресу: Чусовская улица, дом 6.

В ходе первого этапа модернизации амбулаторной сети завершена комплексная реконструкция филиала № 4 поликлиники № 191 (Амурская улица, дом 36) и филиала № 2 детской поликлиники № 122 (Байкальская улица, дом 28). В следующий этап программы включены головное здание (Алтайская улица, дом 13) и филиал № 1 (Чусовская улица, дом 9) поликлиники № 191, а также филиал № 3 детской городской поликлиники № 122 (Амурская улица, дом 62а). Сейчас на этих объектах ведутся работы.

Кроме того, капитально отремонтирован спортивный комплекс «Скиф» на Сахалинской улице (дом 5). Рядом с национальным парком «Лосиный Остров» на Курганской улице (владение 3) разместили пункт проката спортивного оборудования и инвентаря. Дополнительные возможности для занятий спортом даст физкультурно-оздоровительный комплекс, который строится на Алтайской улице.

Программа реновации

По программе реновации в районе Гольяново предстоит расселить 101 дом, где проживают 25,3 тысячи человек.

Определены следующие этапы переселения:

— первый этап — 42 дома (с 2020 по 2024 год);

— второй этап — 35 домов (с 2025 по 2028 год);

— третий этап — 24 дома (с 2029 по 2032 год).

Для переселения подобраны четыре стартовые площадки по следующим адресам:

— Щелковское шоссе, дом 71 (построен и заселен);

— площадь Белы Куна, дом 1 (построен и заселен);

— Амурская улица, дома 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 и 1, корпус 1 (введены в эксплуатацию);

— Байкальская улица, земельный участок № 28/3 (ведется строительство).

Помимо этого, на четырех территориях в рамках долгосрочных контрактов на квартальную застройку ведутся строительно-монтажные работы.

Детская поликлиника на Амурской улице

В этом году планируется завершить реконструкцию поликлиники на Амурской улице. Трехэтажное здание медицинского учреждения в районе Гольяново площадью около двух тысяч квадратных метров построили в 1970 году. В последние годы в нем размещается филиал № 3 детской городской поликлиники № 122. Медицинскую помощь там получают около 12,4 тысячи маленьких москвичей.

Комплексную реконструкцию поликлиники начали в сентябре 2023 года. На время ремонта пациентов перевели в филиал № 2 детской городской поликлиники № 122 (Байкальская улица, дом 28).

После реконструкции поликлиника сможет принимать 330 пациентов в смену. Там будут работать 77 человек, в том числе 32 врача: педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, травматолог-ортопед, невролог, физиотерапевт, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики.

В ходе ремонта здание поликлиники практически полностью перестроят: сделают новый фасад, выполнят отделку помещений, заменят лифт, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки, инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжку пола.

Кроме того, реконструкция здания позволит создать комфортную безбарьерную среду для маломобильных граждан. Например, там установят дополнительные санузлы и сделают просторные холлы.

В соответствии с новым московским стандартом поликлиник для детей с симптомами инфекционных заболеваний организуют отдельный вход через фильтр-бокс. Это позволит разделить потоки здоровых и заболевших детей и тем самым предупредить распространение инфекции.

Для молодых родителей сделают зону для кормления и комнату здорового ребенка, где они смогут пройти обучение по уходу за новорожденными.

В отделении физиотерапии обустроят бассейн и кабинет массажа.

Поликлинику оснастят новейшим медицинским оборудованием, включая портативную систему ультразвуковой визуализации M9T (Mindray), универсальную систему ультразвуковой визуализации для педиатрии Acuson NX3 Elite (Siemens), рентгенодиагностический аппарат на два рабочих места «Ренекс-2», модульную систему ЭКГ и другое.

В рабочих кабинетах медперсонала установят компьютеры, подключенные к единой медицинской информационно-аналитической системе. Кабинеты врачей разместят таким образом, чтобы не создавались очереди. Для юных пациентов и их родителей обустроят зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами и мягкими диванами. Интерьеры оформят в приятных природных тонах. Интуитивно понятная навигация позволит без труда найти нужный кабинет.

Для врачей и медицинских сестер предусмотрены уютные комнаты отдыха, где они смогут перекусить и обсудить рабочие вопросы. В кабинетах врачей будет эргономичная мебель: столы, стулья, кресла и шкафы. К тому же для сотрудников организуют помещение профессионального развития.

Территорию возле медучреждения благоустроят и озеленят: сделают детскую площадку, установят лавки, урны и садовые скамьи, заменят ограждение, уложат тротуарную плитку, высадят деревья и кустарники. Во дворе появятся парковочные места, в том числе для инвалидов и специализированных транспортных средств.

Детская городская поликлиника № 122

В состав детской городской поликлиники № 122, помимо головного здания на Измайловском бульваре (дом 61), входит пять филиалов. Здесь обслуживают 68 тысяч жителей районов Восточное Измайлово, Измайлово, Северное Измайлово, Гольяново, Ивановское, а также поселков Восточного и Акулово. Общая площадь зданий составляет 10,9 тысячи квадратных метров, мощность — 1,92 тысячи посещений в смену. В поликлинике работает 501 сотрудник, в том числе 187 врачей.

Правительство Москвы реализует масштабную программу реконструкции поликлиник. В 2020–2023 годах в рамках первого этапа реконструировали 200 медучреждений. Сегодня в столице реализуют второй этап, который включает восстановление еще 140 зданий. Таким образом, в 2025 году будут реконструированы все устаревшие поликлиники Москвы.

