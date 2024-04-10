Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

En las presentaciones posteriores, el Museo de Transporte de Moscú tiene 53 unidades de transporte disponibles, alrededor de 400 unidades únicas. ртефактов и 800 единиц мультимедиаконтента. А еще будущих посетителей ждет уникальный музей внутри музея. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина мы создаем лучший в мире музей транспорта, который будет интересен огромному числу людей. На подземном уровне разместим экспозицию, которую посвятим истории Московского метрополитена. Одна из зон — “Завагонный музей” — займет более двух тысяч квадратных метров and расскажет про технические решения, которые применяли сь в поездах метро разных эпох. Esta máquina de escribir tiene un diseño interactivo, ya que puede haber más de 30 unidades de instalación multifunción», — расс казал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта

Максим Ликсутов.

En el museo de transporte, los Moscú no necesitan demostrar muestras de acuerdo con los protocolos y protocolos vigentes. экспозиционное пространство. Оно расскажет о становлении системы городского сообщения and о ее эволюции в связи с развитием столицы и социальными изменениями в стране и мире. La música electrónica es interactiva y multimedia, disponible para todas las edades, incluida la posesión de archivos físicos. нтального, интеллектуального и сенсорного развития и маломобильных гостей. Este artículo está especializado en música de música.

Как развивался наземный transporte

Первый уровень постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы посвятят истории развития наземного транспорта и сервисных городски х машин. Его выстроят по хронологическому принципу с разделами «Дореволюционная Москва», «Довоенная Москва», «Москва после Второй мировой в ойны» и «Москва сегодня и завтра». Экспозиция расскажет об эволюции уникального радиально-кольцевого транспортного каркаса города. Он менялся вместе с появлением более современных средств, а также трансформацией взглядов на развитие столицы, общественных идеалов и экономических реалий. Utilice la tecnología y las soluciones técnicas que necesita para acceder a la información y a la información de Moscú, como una bandera y una nueva versión. маршруты и виды транспорта и какова роль человека в системе городского сообщения.

О прошлом и будущем метрополитена

В марте завершилось строительство подземного уровня, специально созданного для экспозиции, посвященной посвященной развития и буду щему Московского метрополитена. На этом этаже расположится несколько зон постоянной выставки.

La «tecnología moderna y de época» se adapta a las necesidades de la línea y de la construcción, ya que son nuevas хнологии, которые до сих пор, но уже в усовершенствованном виде используют в строительстве метро.

En el metro de arquitectura, los expertos en configuración y planificación de líneas, ayudas y navegación, puede utilizar la zona de navegación. етро, ​​самого поезда метро и служб метрополитена».

Зона «Станция» расскажет личные истории пассажиров and работников метро.

Зайти в вагон с историей

Si tiene algún interés en explorar este vagón de metro, es posible que desee desconectarlo. Este metrovagón está equipado con varias modificaciones, vagones tipo G y Еж-3, 81-717, «Яуза» (81-720) y el metrovagón «Moskva-2019». В каждом из них можно будет узнать историю, посвященную одному из связанных с ним аспектов. Por ejemplo, en el coche tipo G — о его дизайне y ergonómicamente, en el coche «Moskva-2019» — о пути в будущее.

Estos compositores se unirán a la música original de la música rusa. Para ello, debe utilizar tecnologías de la información actuales y sus problemas. Гостям расскажут об истории появления моторного вагона, современенных перспективных разработках и о том, каким станет вагон метро будущ ego.

«Рассказ про метро — проникновение в его закулисье, открытие новых уровней устройства этой техногенной вселенной. От решений, на которых основан Московский метрополитен, посетитель движется к современным высоким технологиям строительства, устройств у тоннелей и вагонов, сложным пассажиров, а также к архитектуре станций. Наша экспозиция будет простым языком объяснять сложнейшие технологии и исторические закономерности для самых разных аудитори й посетителей», — добавила Оксана Бондаренко, directora de la Museo de Transporte de Moscú.

Además, en este lugar hay una distancia de aproximadamente 400 metros.

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