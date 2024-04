Производство бумаги и бумажных изделий в столице выросло более чем в четыре раза

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За январь и февраль 2024 года столичные производители нарастили выпуск бумаги и бумажных изделий почти на 309 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве более 700 предприятий выпускают книги, упаковку, бумагу и прочую продукцию. Отрасль показывает высокую динамику роста в 2024 году: за два месяца объем производства увеличился более чем в четыре раза. Всего было отгружено товаров на 7,8 миллиарда рублей, что на 67,8 процента превышает результат за аналогичный период 2023-го», — рассказал Владимир Ефимов.

Столичные компании производят бумагу, картон, ящики, коробки, обои, канцелярские принадлежности и другие изделия.

«Растущий объем промышленного производства в Москве обусловлен в том числе поддержкой города. Сегодня предприятиям доступно более 20 финансовых и нефинансовых инструментов, которые помогают экономить собственные ресурсы и при этом развивать производство: расширять площадки, наращивать выпуск продукции, настраивать экспортные поставки и внедрять автоматизацию и роботизацию», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Так, столичная компания, выпускающая бумажную упаковку, получила от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства 100 миллионов рублей для развития и запуска новых производственных линий. Благодаря этому предприятие не только наращивает выпуск продукции, но и активно создает высокотехнологичные решения. Одним из них стала система ускоренной оценки дизайна упаковки молочных продуктов при помощи искусственного интеллекта. Она позволяет заказчикам проанализировать внешний вид своего товара, сравнить с конкурентами и получить рекомендации по усовершенствованию.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

