Проверить грамотность: на ВДНХ пройдет Тотальный диктант

ВДНХ традиционно станет одной из площадок проведения ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант». Она состоится 20 апреля. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

Написать диктант можно будет в 14:00 в музее славянской письменности «Слово» и павильоне «Рабочий и колхозница». При входе на площадки нужно предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

В музее славянской письменности «Слово» в акции смогут принять участие 50 человек, в павильоне «Рабочий и колхозница» — 200 человек. Для диктанта выбран текст российской писательницы Анны Матвеевой. В музее славянской письменности «Слово» его прочитает историк, писатель, журналист Дмитрий Тараторин, в павильоне «Рабочий и колхозница» — кинокритик Егор Москвитин.

Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция для всех желающих. В этом году она проводится в 20-й раз.

Цель акции — проверить знания русского языка и показать, что быть грамотным важно для каждого человека. Первый Тотальный диктант состоялся 11 марта 2004 года.

