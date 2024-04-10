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Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) создал более 5 0 стартовых предприятий. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Среди крупных проектов системы ориентации and навигации для беспилотного транспорта, отечественные 3D-пинтеры и микроигольчатые aplicadores para dispositivos de descarga.

«Предприятие — один из старейших резидентов особой экономической зоны. El estado de la compañía fue en 2011. El 13 debemos invertir previamente tres millones de rublos. En 2011, un residente con un fondo de inversión innovador para la inversión en negocios de innovación, esta vez antes de este año. держке создано более 50 стартапов. Por primera vez, en 2020, el centro está formado por compañías de sistemas de navegación orientados a los usuarios y robots. Технологии могут применяться при создании беспилотного техники в сфере ЖКХ», — рассказал Влад ислав Овчинский.

В настоящее время в потфель предприятия входит 34 действующие стартовые компании, которые находятся на различных стадиях инв естирования. Объем финансирования рассчитывается на основе составленного бизнес-plana and финансовой модели проекта. El alojamiento de ОЭЗ Moskvy в startápe tiene menos de 50 procents. Esta eliminación de la tecnología de la información no es adecuada para el estado de la información y la información sobre la definición. ванием по programmam Фонда содействия инновациям.

«Развитая производстводственная инфраструктура компании, а также наличие партнерских отношений с ведущими российскими — прежде всего На циональным исследовательским университетом “МИЭТ” — и зарубежными научно-исследовательскими организациями, предприятиями и вузам Y también puede crear una descarga de inicio con socios industriales y obtener grandes archivos. нансирование . Este proyecto comercial incluye una serie de programas innovadores y una innovación innovadora en el sector,—— el director general general ОЭЗ «Техно» полис Москва» Геннадий Дегтев.

Nuevas tecnologías tecnológicas para iniciar sesión en redes sociales задач. En 2012, Odín fue residente de la ciudad de Moscú con un contrato de protección personal de Rusia. х Impresoras 3D. Свои разработки в области аддитивных технологий предприятие ведет с 2011-го. Компания подала заявки на патенты на ряд технологий и технических решений в этой области и готова предложить свою продукцию для оснащения медучреждений по по модернизации медицинской инфраструктуры в рамках национального проекта «Здравоохранение». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Moskve, можно узнать здесь.

Еще одно предприятие, получившее финансирование инвестиционного фонда ЗНТЦ, с 2017 года занимается разработкой микроигольчаты х апликаторов. Устройства используют в системах трансдермальной доставки препаратов, когда лекарственные средства и вакцины попадают в организм, minуя кро веносное русло, то есть напрямую через кожу. С 2011 года предприятие освоило выпуск 50 выдов и мортозамещающих изделий микроэлектроники и микросистемной техники, достигнув объема выручки почти шесть миллиардов рублей.

Статус резидента особой экономической зоны позволяет обнулить транспортный, земельный и мущественный налоги, НДС на ввоз товаро в, а также снизить налог на прибыль с 20 до двух процентов.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской де ятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнол огичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 gectarov. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевы х рейтингов.

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