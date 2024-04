Прирост новых запасов «Самаранефтегаза» почти вдвое заместил добычу углеводородов

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Самаранефтегаз», один из основных добывающих активов НК «Роснефть» в Поволжье, по итогам 2023 года обеспечил прирост запасов в объеме 18,5 млн т.н.э, что на 168% восполняет добычу углеводородов предприятия.

Повышение эффективности восполнения запасов и их последовательный ввод в разработку является одним из ключевых элементов стратегии «Роснефти».

Специалисты «Самаранефтегаза» в 2023 году провели обработку и интерпретацию более 1,5 тыс. км2 сейсморазведочных работ 3D и 300 погонных км сейсморазведочных работ 2Д. В разведочном бурении пройдено свыше 18,4 тыс. метров горных пород. Закончены строительством поисковые и разведочные скважины на Терешковском, Ново-Армавирском, Восточно-Крестовом, Западно-Кабановском, Восточно-Горбатовском, Северо-Рудниковсом и Екатериновском месторождениях.

Наибольший прирост получен на Терешковском куполе Лещевского месторождения и на Восточно-Крестовом куполе Мухановского месторождения при освоении трех пластов. На Ново-Армавирском куполе Армавирского месторождения получен фонтанный приток нефти дебитом 168 м3/сут, также позволивший прирастить запасы. В ходе комплексных изысканий изучена структура месторождений, в том числе подтверждена нефтеносность продуктивных пластов. По результатам анализа керна и пластовых флюидов определены фильтрационно-емкостные характеристики вмещающих пород коллекторов.

Совместно с научно-исследовательским институтом Компании в Самаре проводится масштабная работа по уточнению ресурсной базы всех месторождений «Самаранефтегаза». По результатам анализа полученных данных был проведен комплекс геолого-технических мероприятий на месторождениях, большинство из которых находятся на поздней стадии разработки, что позволило открыть в течение 2023 года 28 новых залежей нефти.

Наращивание ресурсной базы и прирост запасов – в числе основных приоритетов «Самаранефтегаза». Предприятие проводит работы по освоению новых территорий, реализует программу геологоразведочных работ на новых и зрелых месторождениях, включающую бурение поисково-разведочных скважин, отбор керна и пластовых флюидов из разведочных и эксплуатационных скважин, выполнение высокотехнологичных геофизических исследований в скважинах, проведение сейсморазведочных работ как на новых лицензионных участках, так и в пределах разрабатываемых месторождений.

Справка: «Самаранефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», ведет производственную деятельность на территории Самарской и Оренбургской областей с 1936 года. Накопленная добыча нефти с начала разработки месторождений составляет более 1,3 млрд тонн нефти.

