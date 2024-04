Политех — победитель марафона цифровых кафедр в Северо-Западном федеральном округе

Source: MIL-OSI Russian Language News

5 апреля Политех принял участие в марафоне цифровых кафедр университетов Северо-Западного федерального округа. Выступления наших спикеров высоко оценили эксперты, и мы заняли первое место в регионе. Впереди состязания за чемпионство по всей стране. В рамках реализации федерального проекта, «Университет Иннополис» уже второй год проводит подобный марафон. Команды вузов в течение двух месяцев представляют проекты, над которыми работают студенты, а также делятся опытом в реализации программ, поиске партнеров и рассказывают о карьерных перспективах выпускников. Очный этап соревнований начался 29 марта и завершится 19 апреля в Москве.

Марафон проходил в формате выступлений трех представителей от каждой цифровой кафедры: студента, преподавателя, руководителя. Политехнический университет в этом году представляли студентка программы «Управление проектами и продуктами при разработке цифровых сервисов» Анастасия Григорьева, руководитель программы «Разработка цифровых решений на базе технологий 1С» Антон Амбражей и руководитель проекта Надежда Цветкова.

В своем выступлении Анастасия Григорьева рассказала, что большим плюсом цифровых кафедр лично для неё стала возможность совмещения обучения не только с бакалавриатом, но и с магистратурой. Цифровая кафедра помогла осуществить её собственную идею, благодаря чему на свет появился проект приложения PlantCare AI — это мобильное приложение с искусственным интеллектом для ухода за растениями.

Антон Амбражей отметил острую нехватку специалистов по технологиям 1С, а также рассказал о необходимости обучать студентов особенностям работы на отечественном ПО. Также в ходе выступления он озвучил особенность данной программы — это партнерские треки, в рамках которых каждый партнёр заявляет определенные треки и берет на практику более 50 студентов, лучшие из которых могут затем получить предложение о работе.

Программа цифровой кафедры по решениями “1С” ставит перед собой задачу массовой подготовки сотрудников экосистемы “1С”. Это сложно, но благодаря разнообразному спектру решений компании “1С” и большому количеству партнеров мы можем сделать нашу программу интересной и полезной для студентов самых различных направлений подготовки , — отметил Антон Амбражей.

Надежда Цветкова рассказала о деятельности в 2023-2024 году, анонсировала запуск новых программ для следующего набора, а также отметила, что сильной стороной нашей цифровой кафедры является практико-ориентированный подход во взаимодействии с индустриальными партнерами.

Мы сотрудничаем со множеством партнёров, предоставляем различные варианты практики в зависимости от личных карьерных траекторий слушателей. Наши студенты могут выбрать не только решение кейсов и задач партнеров, но также выполнять проекты в междисциплинарных командах, участвовать в кейс-чемпионатах или запускать стартапы в акселераторах. В этом году мы запустили еще одну уникальную возможность — прохождение практики в “Школе 21” от Сбербанка, где в течение трёх недель слушатели в командах будут решать реальные кейсы от ключевых отраслевых партнеров , — рассказала Надежда Цветкова.

Высоко оценил участие нашего университета в проекте проректор по дополнительному и довузовскому образованию СПбПУ Дмитрий Тихонов: Считаю, что проект динамично развивается. Все участники, и студенты, и преподаватели, и администрация, и партнёры начинают находить все больше пользы в нём. Отсюда появляются новые треки, новые варианты практики, расширяется пул программного обеспечения. Особенно отрадно видеть отечественных вендоров ПО .

Выступление каждой команды оценивали эксперты: Павел Попов, заместитель генерального директора — директор Санкт-Петербургского филиала АО «НИИАС», Александр Соловьев, руководитель направления управления единой онлайн платформой «Корпоративный университет» ПАО «Газпром нефть», Константин Звягин, заместитель начальника отдела развития мобильных решений ОС «Аврора». Также учитывались и оценки, выставленные слушателями, которые переходили по QR-коду после каждого выступления.

