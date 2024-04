Политех на международном экономическом форуме стран СНГ

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве прошел международный экономический форум государств — участников СНГ. Тема в этом году звучит так: «От диалога к совместным проектам на пространстве СНГ, ЕАЭС, ШОС». Форум был направлен на достижение максимального эффекта от взаимодействия интеграционных объединений СНГ, ЕАЭС, ШОС, выработку и принятие совместных взвешенных решений, выявление интересов сторон, установление долгосрочных партнерских отношений, планирование дальнейших шагов к экономическому развитию большого евразийского партнерства в долгосрочной перспективе.

Политех в лице начальника Управления международного образования Евгении Саталкиной и заместителя начальника Управления международного сотрудничества Никиты Головина принял участие в международном форуме.

Там же состоялось заседание комитета по науке и высшему образованию на тему «Промышленная кооперация и развитие связей в сфере образования и науки».

Модерировали встречу председатель экспертного совета при комитете Государственной думы по науке и высшему образованию и вопросам международного образовательного и научного сотрудничества и интеграции Дмитрий Репников и первый заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию Государственной думы Владимир Сипягин.

На заседании говорили о промышленной интеграции, научно-образовательном сотрудничестве, о важности образования и науки для развития экономики и общества в целом. Это сферы, которые играют ключевую роль в формировании человеческого капитала, развития промышленной интеграции и, конечно же, создания благоприятной среды для активного роста.

По словам Дмитрия Репникова научные исследования должны следовать за экономикой, промышленностью, а образование, соответственно, готовить профессиональные кадры, которые крайне необходимы. Нужно совершенствовать механизмы межрегионального и межстранового сотрудничество вузов с промышленными предприятиями, бизнес-структурами, особенно в свете тех международных событий, которые происходят в странах СНГ.

