Политех запустил новый подкаст «Профкаст»

Скоро начнётся приёмная кампания. Наверняка многих абитуриентов беспокоят неопределённость будущего, неуверенность в своем выборе, стресс из-за экзаменов и поступления. Чтобы замотивировать, поддержать будущих студентов и рассказать им больше об университетской системе, Политех вместе с центром выявления и поддержки одарённых детей Санкт-Петербурга «Академия Талантов» запустил новый подкаст «Профкаст».

Настоящие профессионалы, молодые учёные Политеха разговаривают со школьниками и стараются помочь им найти ответы на разные вопросы. Кем стать, когда вырастешь? Нужно ли, поступив в вуз, забыть всё, чему учили в школе? Как найти себя в исследовательском мире?

Героем первого выпуска стал кандидат экономических наук, доцент Высшей инженерно-экономической школы Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ Анги Схведиани. Ведущая эпизода — Мария Скоробогатова, ученица 8 класса, занимается в Академии Талантов по программе «Научно-популярная журналистика».

Слушайте подкаст в группе Политеха ВК и на Яндекс.Музыке.

Первый эпизод подкаста в ВК. Часть 1 .

Первый эпизод подкаста в ВК. Часть 2 .

