Поздравление с праздником Ураза-байрам

Михаил Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам, который отмечается в этом году 10 апреля.

В телеграмме, направленной руководителям Духовных управлений мусульман России, в частности, говорится:

«Примите мои поздравления с наступлением Ураза-байрама – одного из самых значимых религиозных праздников в исламе. Он является источником духовного совершенствования, наполняет сердца миллионов верующих любовью к ближним, искренним стремлением совершать благие дела, проявлять милосердие и сострадание к тем, кто нуждается в помощи и заботе.

Мусульманская умма вносит большой вклад в поддержание межконфессионального диалога, способствует сохранению межнационального мира и согласия, принимает активное участие в реализации социальных программ и благотворительных проектов. Особенно важно, что приоритетное внимание уделяется расширению взаимодействия с органами государственной власти и общественными организациями, укреплению традиционных семейных ценностей и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Искренне желаю вам и всем российским мусульманам доброго здоровья, благополучия и всего самого хорошего».

