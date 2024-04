Победители четвертого Московского туристического хакатона разработали инновационные решения для сервиса Russpass

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Завершился четвертый Московский туристический хакатон. В 2024 году в масштабном соревновании по созданию новых решений для индустрии гостеприимства приняло участие рекордное количество ИТ-специалистов, продуктологов, креаторов, аналитиков, дизайнеров более чем из 70 городов России. В онлайн-этапе состязались 80 команд. В финал, который состоялся 6–7 апреля в инновационном кластере «Ломоносов», вышли 200 специалистов. В рамках хакатона они впервые разработали инновационные продукты на стыке тревел-теха и смежных сфер.

В течение двух дней на площадке соревнования работала HR-зона, где провели более 60 собеседований с участниками. Финалисты могли лично пообщаться с представителями цифрового туристического сервиса Russpass, Департамента информационных технологий города Москвы и других партнеров хакатона.

За 30 часов каждая команда под руководством менторов разработала продукты для одного из пяти треков для развития сервиса Russpass. Победители предложили лучшие решения, как упростить путь клиента при бронировании туров на сайте (команда djidjya team), усовершенствовать фотобанк (команда Techpotion), интегрировать возможность страховки (команда Black Cat) и увеличить число продаж с помощью внедрения нейросетей (команда Magnum Opus). В задаче направления RoadTech столичного Департамента информационных технологий победила команда Oompa_Loompas. Ее участники разработали продукты для развития функционала пеших маршрутов сервиса.

Победители направления BookingTech создали концепцию, в рамках которой пользователи могут подобрать идеальный тур. В этом помогут ответы на короткие вопросы о любимых видах отдыха, наглядная система фильтров, а также подробная информация о каждом путешествии — от ежедневной программы до отзывов.

Задачи хакатона — улучшить сервис не только в глазах туриста, но и представителей туристического бизнеса. Бизнес-команда Techpotion представила умный фотобанк, который помогает искать снимки Москвы, необходимые для работы и продвижения портала Russpass.

«Это выглядит как большая площадка поиска картинок, но именно для бизнеса. Можно найти подходящее фото достопримечательности, а затем разместить его в буклете или на листовке, чтобы пригласить в тур или на экскурсию по Москве», — рассказал капитан команды Николай Варламов.

Победители направления FinTech разработали страховку для пользователей с возможностью полностью вернуть деньги за приобретенный на портале Russpass билет на какое-либо событие. Как подчеркнул участник команды Black Cat Максим Калинушкин, придуманная система удобна тем, что может подстроиться под разные причины возврата, позволяет не бояться переносов и отмен мероприятий и при этом не усложняет процесс покупки на сервисе.

Участники отмечают, что хакатон помог получить новый профессиональный опыт, приспособиться к работе в максимально сжатые сроки, а также познакомиться с единомышленниками или сплотиться внутри уже сформировавшихся команд.

Цифровой туристический сервис Russpass начал работу в 2020 году. За три года он стал полноценной экосистемой. Благодаря сервису легко спланировать поездку, забронировать билеты и гостиницу и подобрать экскурсии.

Узнать все о путешествиях по России также поможет интернет-издание «Russpass-журнал». С июня 2023 года для представителей туристической отрасли работает портал «Russpass. Бизнес».

Сервис создан по инициативе Правительства Москвы. Проект курирует столичный Комитет по туризму совместно с городским Департаментом информационных технологий.

