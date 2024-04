Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В честь Дня космонавтики посетителям рыбного рынка «Москва — на волне» расскажут, какой рыбой и морепродуктами питаются российские космонавты и что можно приобрести по специальной цене.

Питание на орбите в условиях невесомости должно быть сбалансированным и разнообразным, рассказал Андрей Ведерников, начальник отдела космического питания Научно-исследовательского института пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии — филиала Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии.

«В рацион космонавтов входят консервы из осетра, белуги, лосося, форели, сельди, судака, карпа и щуки. В дополнительные наборы продуктов космонавты заказывают консервы из северных видов рыб, таких как язь, сырок, пыжьян, муксун и чир», — отметил Андрей Ведерников.

По его словам, рыба в рационе космонавтов необходима: она обеспечивает гастрономическое разнообразие. Питание одними и теми же продуктами вызывает приедаемость, человек может не испытывать удовольствия при потреблении пищи. Кроме того, на орбите вместе с соблюдением баланса питательных веществ необходимо поддерживать и психическое состояние космонавтов.

Вся рыба поступает на Международную космическую станцию (МКС) в консервированном виде. Важно, чтобы содержимое консервов было максимально плотным, но и не крошилось. «Поэтому предпочтение отдается рыбным блюдам в желе или соусе», — добавил Андрей Ведерников.

Помимо рыбных консервов некоторые космонавты просят отправить им креветки, кальмары, мидии и другие морские деликатесы.

На рыбном рынке «Москва — на волне» представлено множество видов рыбных консервов, в том числе и те, которыми питаются российские космонавты на борту МКС. Среди них консервы из сельди, язя, сырка и других рыб. В ассортимент рынка также входят чир, муксун и прочие виды северной рыбы. 12, 13 и 14 апреля покупатели получат скидку 15 процентов на рыбу, которая входит в меню космонавтов.

Рыбный рынок «Москва — на волне» открылся в ноябре 2023 года. На площади три тысячи квадратных метров расположены торговые ряды, зона хранения с разными температурными режимами, фуд-корты, а также студия мастер-классов. Здесь представлена рыба и морепродукты из трех океанов и 13 морей, омывающих Россию.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI