Пик весеннего половодья в столичном регионе пройден

В столичном регионе пройден пик половодья, уровень наполненности водохранилищ составляет в среднем 80 процентов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства зафиксировали снижение объема талых вод, приходящих в водохранилища с водосборной территории. Это означает, что пик половодья пройден, по нашим оценкам, оно продлится еще одну — две недели. В настоящее время продолжается плавное наполнение водохранилищ, объем талого стока находится на уровне многолетних значений», — отметил Петр Бирюков.

Пропуск половодья в столичном регионе проходит в штатном режиме. По словам заместителя Мэра Москвы, подготовка к нему была организована заранее, в частности регулярно выполнялся мониторинг снегозапасов и проводились все необходимые мероприятия на водохранилищах, гидроузлах, станциях водоподготовки, сооружениях канализации, городской водосточной сети. Был утвержден специальный регламент, в котором определены зоны ответственности служб и четкий алгоритм действий при прохождении половодья, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации.

Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем (Москворецко-Вазузской и Волжской), общая площадь водосборной территории составляет более 50 тысяч квадратных километров.

Пополнение запасов воды возможно только за счет естественного притока, его основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков.

