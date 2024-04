Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Даниловском районе появится новый парк. Рекреационная зона будет обустроена здесь в рамках строительства бизнес-центра и жилого дома. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Возле строящегося офисного здания на Дербеневской улице появится парковая зона площадью 325 квадратных метров с площадкой для настольного тенниса, пешеходными дорожками и озеленением. Участок возле жилого дома разобьют на две части. Во внутреннем дворе разместится амфитеатр, прогулочные дорожки, детская и спортивная площадки. В той части общественной территории, которая спускается к Москве-реке, проложат пешеходные дорожки с зелеными островами и ландшафтным освещением», — рассказал заммэра.

Всего благоустроят около девяти тысяч квадратных метров. Работы планируется завершить в 2025 году вместе с вводом в эксплуатацию жилого дома и бизнес-центра.

Как добавил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, возле входа в офисное здание расположится коворкинг с круглым столом и скамьями со встроенными розетками и подсветкой. Найдется место и площадке для игры в настольный теннис с полукруглой скамьей болельщиков, ее оборудуют подсветкой. Возле здания расположится терраса ресторана.

«Зеленый оазис сформируют по принципу дикого леса: с крупномерными деревьями высотой до 11 метров, среди которых клены и ольха, и кустарниками — боярышником, иргой, дереном белым, можжевельником, барбарисом, кизильником. Это пространство дополнят холмы. Парк станет местом отдыха для сотрудников, а также возьмет на себя роль буферной зоны между бизнес-центром и улицей», — уточнил Сергей Кузнецов.

Акцент будет сделан на оригинальное мощение из долговечного омнитона в виде кругов разных диаметров. Пешеходные дорожки выполнят из гальки, гранита и других экологичных материалов.

По проекту будет построен 11-этажный жилой дом на 188 квартир и 13-этажный бизнес-центр. Они возводятся в районе Даниловский Южного административного округа по адресу: улица Дербеневская, дом 1. Общая площадь зданий превысит 81,9 тысячи квадратных метров. На территории не будет автомобилей: предусмотрен подземный паркинг на 380 машин с велопарковками и местами для зарядки электромобилей.

Сейчас активно идут строительные работы: коробка жилого дома выведена пока на уровень третьего — пятого этажа в зависимости от секций, объем монолитных конструкций составит около 60 процентов от общего каркаса здания. Монолитное перекрытие подземной части бизнес-центра выполнено на 80 процентов, строители приступили к установке вертикальных конструкций наземной части.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI