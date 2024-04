Памятник Константину Циолковскому привели в порядок перед Днем космонавтики

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства помыли памятник ученому Константину Циолковскому, а также бюсты, которые находятся на аллее Космонавтов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках месячника по благоустройству проводят промывку столичных памятников и монументов. В преддверии Дня космонавтики привели в порядок после осенне-зимнего периода памятник Константину Циолковскому на проспекте Мира у подножия знаменитого монумента “Покорителям космоса” и бюсты на аллее Космонавтов на ВДНХ. Использовали специальное моющее средство с нейтральным составом, тщательно очистили все элементы сооружений мягкими щетками и смыли пену водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления», — рассказал Петр Бирюков.

До конца апреля специалисты промоют около двух тысяч инженерных сооружений. Среди них мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны, а также более 1,1 тысячи памятников. Титановые сооружения очищают нейтральным раствором, а гранитные — специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все это безопасно для окружающей среды.

В работах задействованы около двух тысяч рабочих и свыше 250 единиц техники. Специалисты будут использовать автовышки, поливо- и тоннелемоечные машины.

