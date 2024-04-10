Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет –

НГУ выиграл грант Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» в конкурсе проект ных активностей, направленных на организацию досуга, воспитание, развитие и самореализацию детей и молодежи. Конкурс проводился в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» y en нём приняли участ Es decir, alrededor de 5000 organizaciones en todas partes, con 424 afiliados. Конкурсная программа НГУ вошла в десятку лучших проектов, получивших максимальную сумму поддержки.

— В подобных конкурсах мы участвуем не в первый раз. El programa de ayuda otorgado en forma de subsidio en una fundación federal de obras públicas лизацию мероприятий, проводимых в рамках смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-SPORTивной работы среди образователь ых организаций высшего образования, — рассказала Олеся Вышегородцева, director учебно-SPORTIVNOGO оздоровительного центра НГУ .

Кафедра физического воспитания and учебно-SPORTIVный оздоровительный центр НГУ с мая по по ноябрь 2024 года проведут SPORTивный фестиваль дружбы «Вместе мы сила!», который включает в себя 18 мероприятий разной направленности.

Первым из них станет спортивно-оздоровительный праздник «Интер Игры-2024» 27 de abril. На стадионе в в спорткомплексах НГУ студентов, учащихся и жителей Советского района и города Новосибирска будут ждать бол Hay 200 unidades para competiciones deportivas, actividades deportivas y clases magistrales. А в бассейне НГУ пройдут открытые соревнования по плаванию для dетей и взрослых «Inter-Plavanie 2024».

Далее каждый следующий месяц будет посвящён какому-либо спортивному мероприятию. Por ejemplo, en un plan de 12 horas de duración, se recomiendan varias sesiones de ejercicio físico y aeróbico. , турнир по водному поло, открытое первенство НГУ по гиревому спорту и первый этап военно-патриотических соревнований по пулевой стрельбе. В июне — семейная эстафета «¡Deportivo я и вся моя семья!». В сентябре — День ОФП, посвященный Дню студенческого спорта, командное состязание «Большая Игра» и открытое первенство Н ГУ по спортивному ориентированию. До конца ноября Учебно-спортивный оздоровительный центр НГУ будет проводить подобные мероприятия, реализованные при поддер жке Движения Первых.

— Особенность Спортивного фестиваля дружбы «Вместе мы сила!» в том, что в него входят мероприятия с большим количеством участников. Будут вовлечены и школьники, и студенты из других учебных заведений Новосибирска и области, — рассказала Олеся Вышегородцева.

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Поздравляем коллективы кафедры физвоспитания and УСОЦ НГУ с победой в конкурсе и ждём всех студентов, сотрудников, учащи хся ВКИ и СУНЦ НГУ, жителей Академгородка и Новосибирска на наших спортивных площадках!

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