На Большой Черемушкинской улице временно обустроена объездная трамвайная линия

На время возведения Троицкой линии метро между улицами Винокурова и Дмитрия Ульянова появились трамвайные пути в обход строительной площадки. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы изменили схему движения трамваев на Большой Черемушкинской улице. Теперь здесь организован временный объездной путь, поэтому транспорт продолжит курсировать по своим обычным маршрутам. Пассажиры не заметят никаких неудобств. Создаем комфортные условия поездок по поручению Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.

Благодаря схеме, разработанной специалистами Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, удалось сохранить возможность проезда на трамваях на этом участке, при этом не перекрывать его полностью и продолжать процесс строительства новой линии метро. Здесь курсируют трамваи № 26 и 38, на которых по будням совершается около 30 тысяч поездок.

Троицкая линия войдет в число самых протяженных в московском метро. На ней будет 17 станций, а ее длина превысит 40 километров. Первая очередь новой линии пройдет от станции «ЗИЛ» до станции «Коммунарки», затем ее продлят до Троицка.

