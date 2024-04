Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице открылся прием заявок на городской конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» в номинации «Специалист по работе с молодежью». Участвовать могут те, кто имеет отношение к реализации молодежной политики: сотрудники учебных заведений, органов исполнительной власти, некоммерческих организаций, лидеры студенческих молодежных клубов и сообществ.

«Иногда за кулисами молодежных событий остаются одни из важнейших людей — те, кто непосредственно работает с молодежью и помогает достигать ей новых высот. Номинация “Специалист по работе с молодежью” позволяет выделить наиболее перспективные кадры и поощрить за их неоценимый вклад в развитие города», — рассказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Ключевая тема конкурса в этом году — «Москва — молодежная столица России». Город стал обладателем этого почетного титула, поэтому все задания будут касаться развития возможностей для молодежи.

Конкурс состоит из четырех этапов. На заявочном этапе участники решат кейс, по итогам которого лучших пригласят на очные собеседования с экспертами. Там конкурсанты должны будут презентовать себя и рассказать о своих достижениях в сфере молодежной политики, а также о дальнейших планах в реализации идей и инициатив.

После собеседований 50 человек пригласят в полуфинальный этап, который состоится в июне. Участников ждет образовательный интенсив и конкурсные испытания. По итогам определят девять финалистов. В финале конкурсанты продемонстрируют навыки в рамках теоретического и творческого испытаний. Их работу оценит экспертная комиссия и фокус-группа, состоящая из представителей молодежи.

Прием заявок на конкурс продлится до 3 мая на портале «Молодежь Москвы». Участвовать могут специалисты в сфере молодежной политики старше 18 лет с опытом работы в этой области от шести месяцев.

В 2023 году конкурс проходил с апреля по июль, в нем приняли участие 254 специалиста. По итогам полуфинала отобрали девять финалистов, среди которых определили трех лучших.

Конкурс «Московские мастера. Молодежка» — это соревнование специалистов по работе с молодежью. Его проводят среди работников трех категорий: органов исполнительной власти, некоммерческих организаций и высших учебных заведений. Организаторы — Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы и проект «Молодежь Москвы».

Более подробная информация — на портале «Молодежь Москвы» и в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI