Наука + трансмедиа: в Вышке состоялась выставка «Лаборатория ArtMedia&Science»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В начале апреля в корпусе НИУ ВШЭ на Покровском бульваре прошла выставка «Лаборатория ArtMedia&Science». Здесь можно было узнать подробности создания экспонатов и получить информацию об их авторах, а также посмотреть видеоэссе «Пространство соучастия. На пороге нейросетевой революции: искренние коммуникации, креативные практики и искусственный интеллект».

«Лаборатория ArtMedia&Science» — результат сотрудничества студентов Высшей школы экономики творческих и научных направлений. В рамках совместной деятельности были затронуты социальные, научные и другие значимые темы. При создании экспонатов художники преобразовывали науку в объекты искусства с помощью аудиальных, визуальных и других форм.

В день открытия посетители могли не только осмотреть экспозицию, но и пообщаться с авторами лично, задав любые вопросы. Также на выставке прошло танцевальное выступление о механизмах принятия социальных решений.

Кроме инсталляции, студенты также могли прослушать artist talk с авторами представленных проектов — участники подробнее рассказали о своих работах, об истории их создания и трудностях, с которыми столкнулись в творческом процессе.