Наука + трансмедиа: в Вышке состоялась выставка «Лаборатория ArtMedia&Science»

В начале апреля в корпусе НИУ ВШЭ на Покровском бульваре прошла выставка «Лаборатория ArtMedia&Science». Здесь можно было узнать подробности создания экспонатов и получить информацию об их авторах, а также посмотреть видеоэссе «Пространство соучастия. На пороге нейросетевой революции: искренние коммуникации, креативные практики и искусственный интеллект». «Лаборатория ArtMedia&Science» — результат сотрудничества студентов Высшей школы экономики творческих и научных направлений. В рамках совместной деятельности были затронуты социальные, научные и другие значимые темы. При создании экспонатов художники преобразовывали науку в объекты искусства с помощью аудиальных, визуальных и других форм. В день открытия посетители могли не только осмотреть экспозицию, но и пообщаться с авторами лично, задав любые вопросы. Также на выставке прошло танцевальное выступление о механизмах принятия социальных решений. Кроме инсталляции, студенты также могли прослушать artist talk с авторами представленных проектов — участники подробнее рассказали о своих работах, об истории их создания и трудностях, с которыми столкнулись в творческом процессе.

«Мне безумно понравилось работать с художниками, с творческими людьми. Нам в нашей научной деятельности не хватает таких мероприятий, где не просто обычная научная конференция, где люди сухо представляют свои данные. Здесь это целая инсталляция, приятно приложить руку к чему-то более масштабному, и, конечно, я хотела бы продолжать сотрудничать», — рассказала Виктория Беспрозванных, студентка 1-го курса магистратуры ОП «Химия молекулярных систем и материалов» НИУ ВШЭ. Говоря о своем проекте на выставке, она отметила, что он помогает заинтересоваться наукой. «Мне кажется, что популяризация науки не должна сразу предоставлять зрителю сухие данные, потому что это не всегда увлекательно, — пояснила Виктория. — А через такую инсталляцию можно привлечь внимание зрителя, который в дальнейшем решит изучить данное исследование более глубоко и узнать для себя больше нового». Участница выставки Анастасия Тоцкая, студентка 3-го курса ОП «Коммуникационный дизайн» НИУ ВШЭ, также уверена в важности своего проекта. «В первую очередь он нужен, чтобы посмотреть, как работает связка между художником и ученым, это действительно может быть сильно в плане концепта и визуала, потому что это взаимно помогающие друг другу вещи. А во-вторых, это плакаты про самих себя», — прокомментировала Анастасия.

Текст: Софья Симина, 3-й курс ОП «Реклама и связи с общественностью» ВШЭ

