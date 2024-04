Музей в вузе: как организовать работу эффективно

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 9 по 11 апреля в научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» проходит методический семинар по вопросам организации работы музеев вузов и научных организаций Северо-Западного и Уральского федеральных округов. Мероприятие организовано Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством культуры РФ.

На методических семинарах эксперты обсуждают вопросы, возникающие у сотрудников музеев научных организаций и вузов. В том числе сложности, связанные с внесением в Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации сведений о предметах и коллекциях, которые необходимо представить не позднее 31 декабря 2025 года.

Участников семинара поприветствовал руководитель административного аппарата ректора Владимир Глухов. Он поделился интересными фактами из истории Политеха, отметил вклад политехников в развитие мировой науки и техники и рассказал о развитии музейного дела в вузе.

Такие семинары нам крайне необходимы в правовом, методическом, организационном плане. Мы испытываем проблемы с оформлением фондов, получением ресурсов и другими моментами. Будет здорово, если нам удастся совместно их решить. Желаю всем успехов в работе , — подчеркнул Владимир Викторович.

Видеообращение для экспертов записали заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский и заместитель министра культуры Андрей Малышев.

Слова приветствия сказал директор Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук Андрей Головнёв, который в выступлении поделился опытом решения некоторых проблем.

Директор Правового департамента Минобрнауки России Максим Мерзляков обозначил вопросы, требующие особого внимания экспертов. После этого он вручил благодарности за большой вклад в развитие музеев вузов и научных организаций, а также популяризацию музейной деятельности.

Награды получили начальник Управления экспозиций и коллекций Санкт-Петербургского государственного университета Елизавета Тапакова-Боярская, директор музея истории Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Валерий Климов, главный хранитель фондов Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН Наталья Копанева, главный хранитель ботанического музея Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН Валерия Змеева, заведующая отделом литературного музея Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН Юлия Веретнова, главный хранитель горного музея Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II Ольга Точнова, проректор по воспитательной работе и проектной деятельности Уральского государственного архитектурно художественного университета имени Н. С. Алфёрова Ульяна Пермякова и хранитель музейных предметов I категории Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица Галина Власова.

В течение трёх дней участники семинара обсудят многие вопросы: нормативно-правовое регулирование в сфере музейного дела, комплектование фондов, хранение и государственный учёт музейных предметов и музейных коллекций, организация работы музеев в государственном каталоге Музейного фонда РФ и другие. Также состоится круглый стол «Организация деятельности музеев вузов и научных организаций». Кроме этого, для участников подготовлены экскурсии в Музей истории СПбПУ, посещения юбилейной выставки СПбГУ.

То, что сегодняшний семинар проходит именно в Политехническом университете, — это логично и правильно. Ведь в Политехе ещё при строительстве были организованы музеи: морской, товароведения, минералогии и геологии. Музеи всегда выполняли двойственную роль — и культурную, и научно-образовательную. Сейчас, когда на семинаре встретились представители Министерства культуры, Министерства науки и высшего образования и сотрудники музеев, есть прекрасная возможность для решения возникающих вопросов , — прокомментировал директор Музея истории СПбПУ Валерий Климов.

