Москвичи приватизировали около 60 тысяч квартир с 2019 года

За первые месяцы 2024 года горожане заключили с городом три тысячи договоров на приватизацию жилья. Всего с 2019-го москвичи приватизировали почти 60 тысяч квартир. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала 2019 года горожане заключили около 60 тысяч договоров на приватизацию квартир. При этом в 2022-м и 2023-м москвичи оформили в собственность больше всего помещений — по 13 тысяч. Еще три тысячи — в первом квартале этого года. Приватизировать жилье могут только граждане, которые занимают его по договору социального найма. Это позволит им свободно распоряжаться имуществом: продавать, дарить, завещать или оставлять в залог», — рассказал Владимир Ефимов.

Владельцы квартир могут пользоваться и другими правами, которых нет у нанимателей, например оформить общую долевую собственность на нежилые помещения в многоквартирном доме и земельный участок под ним.

Согласно федеральному закону, с февраля 2017 года бесплатная приватизация жилья стала бессрочной.

«Сегодня в Москве осталось 256 тысяч неприватизированных квартир. Это около пяти процентов от общего размера столичного жилого фонда, который насчитывает около 5,4 миллиона помещений. Подать документы на приватизацию можно лично в центрах “Мои документы” или на портале mos.ru с помощью соответствующей госуслуги», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

При обращении вместе с заявлением необходимо предоставить паспорт и договор социального найма. В случае подачи заявки онлайн документы нужно прикрепить в электронном виде. Москвичи смогут выбрать способ заключения договора — бумажный или электронный. В первом случае им будет необходимо обратиться в офис «Мои документы». Во втором — в личный кабинет на портале mos.ru придет проект договора, который нужно завизировать цифровой подписью.

Задать вопросы по приватизации жилья можно на видеоконсультации специалистов Департамента городского имущества.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

