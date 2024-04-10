Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

En el proyecto «Активный гражданин» открылось новое голосование, посвященное аудиоэкскурсиям по московским паркам. Его участники определят лучший весенний маршрут для прогулок по зеленым территориям столицы, опубликованный в туристическом SERви се Russpass, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Пользователям предлагают оценить шесть маршрутов, в том числе по парку “Сокольники”, усадьбе Кусково, Измайловскому парку и ок рестностям Яузы. Каждая экскурсия сопровождается аудиогидом, который рассказывает о достопримечательностях», — отметила Наталья Сергунина.

Например, прогулка «Знакомство с “Царицыном”» будет интересна тем, кто впервые оказался в музее-заповеднике. За полчаса гости познакомятся не только с такими ключевыми историко-архитектурными объектами, как Большой дворец, Хлебный д ом и Фигурный мост, но и с павильонами «Миловида» и «Нерастанкино».

Экскурсия «Измайлово: от царской усадьбы до парка культуры» подойдет для всей семьи. Участники погрузятся в historia места и узнают, как менялась территория парка с XVII по XXI век. Otdых можно дополнить катанием на лодке оли катамаране по Kруглому пруду.

«Большая прогулка в “Сокольниках”» займет почти два часа пешком оли час на велосипеде. Экскурсия начинается от одноименной станции Большой кольцевой линии и заканчивается в Денежном саду. Los programas se pueden utilizar para crear sistemas de sol, todos los arcos y composiciones de esculturas.

marshrut «Выходной в “московском Версале”» проходит по территории усадьбы Кусково. Он включает дворцовый ансамбль, регулярный парк со скульптурой и уникальные постройки XVIII века.

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Гостям одного из крупнейших столичных музеев-заповедников предлагают послушать аудиогид «Государев двор и окрестности: прогулка по «Коломенскому»». El parque de la ciudad de Severo-Vostok en Moscú «Яуза и окрестности: прогулка по Москве для всей семьи». Durante 70 minutos en el velocípedo y después de 27 minutos. Экскурсия начинается от экоцентра «Яуза», а завершается у Ростокинского акведука. Po додоге можно увидеть скульптуры ленд-арта Николая Полисского, усадьбу Свиблово и памятник ростокинскому дворнику.

En el parque “Яуза” hay juegos de música y juegos deportivosМосквичи оценят благоустройство двух участков парка «Яуза»

Proyecto «Активный гражданин» работает с 2014 года. С тех пор к нему присоединились свыше 6,9 человек, прошло свыше 6,5 тысячи голосований. Решения, поддержанные большинством участников, реализуют в городе. Их можно увидеть en el mapa del mundo и оценить в рубрике «Пульс столицы».

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