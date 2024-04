Минэкономразвития: сектор «высокотеха» развивается опережающими темпами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Высокотехнологичный бизнес помогает повышать производительность труда, внедрять решения, связанные с ИИ, обработкой и хранением больших данных, интеллектуальными системами управления на производстве. Высокий спрос позволяет технологическим компаниям показывать выручку, зарплату и занятость в три раза выше, чем в среднем по сектору МСП. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил в ходе пленарной сессии «Технологии – ключ к суверенитету» Международного форума «Открытые инновации».

По его словам, это, в частности, результат реализации основных направлений технологической повестки последних лет, выполнение поставленных Президентом России задач по достижению технологического суверенитета страны.

«За последний год мы законодательно закрепили понятие «малой технологической компании». Чтобы описать сектор, сформировали реестр МТК – порядка 1800 компаний, куда включены те, кто получал какую-либо нашу поддержку. В привязке к этому статусу донастраиваем и меры поддержки. Все это позволяет сектору активно развиваться», – отметил Максим Решетников.

Среди таких мер – повышенные в 2 раза лимиты по кредитам, увеличение шансов на получение финансирования по программам Фонда Бортника, уменьшение сроков рассмотрения заявок на регистрацию РИДов (изобретений, полезных моделей, промобразцов).

Кроме того, министр отметил, что для помощи инвесторам и потенциальным индустриальным партнерам в поиске проектов среди МТК, создана «Витрина стартапов» – платформа, где можно получить информацию о компании, понять, насколько она востребована на рынке.

«Главное мы теперь видим весь сектор и понимаем, кому помогаем», – подчеркнул Максим Решетников.

В пленарной сессии также принял участие Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. В своем выступлении он коснулся перспектив развития глобальной технологической повестки. В нее, в частности, входят искусственный интеллект, медтех, компонентная база и новые методы вычисления, электромобили, создание низкоорбитальной спутниковой группировки.

«Все эти направления находятся в стадии экономического освоения», – подчеркнул Андрей Белоусов, добавив, что сегодня запрос на технологии идет от крупных компаний, которые столкнулись со сменой парадигмы глобального технологичного и научного пространства и обратили внимание на российские технологии.

При этом именно конкуренция должна стать одним из ключевых факторов развития сферы технологий.

«Без конкуренции мы не создадим спрос на новые технологии со стороны крупных и средних компаний», – акцентировал Андрей Белоусов.

Также в пленарной сессии «Технологии – ключ к суверенитету» Международного форума «Открытые инновации» приняли участие Специальный представитель Президента Российской Федерации по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, первый заместитель Председателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и другие.

