Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 65 Федерального закона “О службе в органах внутренних дел Российс кой Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”»

Законопроектом предлагается дополнить федеральный закон положением, предусматривающим возможность освобождения сотрудников органов внутренних дел от выполнения служебных обязанностей в связи с временной нетрудоспособностью на основании документа, выданного медиц инской организацией частной системы здравоохранения, в исключительных обстоятельствах, объективно требующих обращения в такую ​​ме дицинскую организацию за получением медицинской помощи. Принятие законопроекта позволит привести положения федерального закона в соответствие с правовой позицией Конституционого Суда.

2. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 159–1 Федерального закона “О государственном оборонном заказе«»

Законопроект направлен на снятие избыточной административно-технической нагрузки на предприятия оборонно-промышленного комплекса, создание прав овых основ для предупреждения административных правонарушений, стимулирование потенциальных исполнителей государственного оборонного зака за (ГОЗ) к ускорению заключения ими контрактов и повышению исполнительской discipliny поставщиков в рамках выполнения заданий ГО З.

3. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше ниях»

Законопроект направлен на обеспечение реализации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 159–1 Федерального закона “О государственном оборонном заказе„».

4. О выделении МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в це лях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, обеспечивающих приём гра ждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувши х жилые помещения

5. О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 года №420 (в части внесения изменений в Положение о Федеральной службе государственной статистики)

Proyecto de actualización de la política federal конов.

6. О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (в части внесения изменений в Положение о Федеральной) службе по надзору в сфере природопользования и Положение о Министерстве природных recursos y ecología de la Federación Rusa)

Проект постановления направлен на внесение изменений в положения о Минприроды России и Росприроднадзоре в части уточнения и х полномоч ий, которые изменены федеральными законами от 25 декабря 2023 года №683-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об охRANе окружающей среды „ отдельные законодательные акты Российской Federación» y 25 de diciembre de 2023 número 673-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об экологической экспертизе „, отде льные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 4 части 4 статьи 2 Federal закона “О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую„».

7. О выделении Росавиации в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на пред оставление субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан в целях софинансирования расходных обязательств, свя занных с реконструкцией перрона в международном аэропорту Казань

El proyecto se realizó en el aeropuerto de Kazán.

Moscú, 10 de abril de 2024

Содержание пресс-релизов Departamento de prensa y референтуры является изложением материалов, представленных federal ными органами исполнительной власти для обсуждения на заседании Правительства Российской Федерации.

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