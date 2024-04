Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

По проекту «Земля для стройки», реализуемому Росреестром с 2020 года, выявлено порядка 101 тыс. земельных участков и территорий, которые можно использовать для жилищного строительства. Их общая площадь составляет 164,95 тыс. га, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«В том числе для многоквартирной застройки можно использовать почти 10,2 тыс. участков площадью более 56 тыс. га, для индивидуального жилищного строительства – 90,8 тыс. участков площадью почти 109 тыс. га. Проект “Земля для стройки„ динамично развивается, увеличивается количество участков и территорий, которые можно эффективно задействовать для улучшения жилищных условий граждан. Только с начала этого года выявлено 8,8 тыс. земельных участков общей площадью 7134 га. Большое спасибо команде Росреестра и руководителю ведомства Олегу Скуфинскому за проводимую работу, которая в том числе вносит весомый вклад в достижение рекордных показателей по вводу жилья», – сказал Марат Хуснуллин.

В рамках проекта Росреестром заключены соглашения с 87 субъектами Российской Федерации. Наибольшее количество участков, подходящих для жилищного строительства, с 2020 года выявлено в Центральном (24,8 тыс.), Дальневосточном (19,2 тыс.), Приволжском (14,3 тыс.) и Сибирском (13 тыс.) федеральных округах. Лидерами по площади выявленных земель стали Дальневосточный (37 тыс. га), Приволжский (29,3 тыс. га), Северо-Западный (23,8 тыс. га) и Северо-Кавказский (20,5 тыс. га) федеральные округа.

Среди регионов лучшие показатели у Краснодарского края (выявлено 1608 участков площадью 10 тыс. га), Московской (1596 участков площадью 8,4 тыс. га) и Свердловской областей (3877 участков площадью 7,8 тыс. га).

«Также мы проводим работу по вовлечению в оборот объектов, включённых в земельный банк. На сегодняшний день на публичной кадастровой карте размещены сведения почти о 64 тыс. участках в 84 регионах. Из них более 58,1 тыс. подходят под ИЖС, а 5,8 тыс. – под многоквартирные дома. В использование переданы 18,5 тыс. участков площадью 12,8 тыс. га», – сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

По его словам, информация об участках ежемесячно обновляется специально созданными региональными оперативными штабами.

С помощью сервиса, размещённого на публичной кадастровой карте, подать заявление для получения земельного участка может любой желающий. Это могут быть как инвесторы и застройщики, которые выбирают участки для возведения многоквартирных домов или коттеджных посёлков, так и граждане, которые хотят построить частный дом.

В частности, с момента запуска «Земли для стройки» поступило уже почти 13 тыс. уведомлений от физических и юридических лиц, заинтересованных в предоставлении 5,7 тыс. участков общей площадью 26,1 тыс. га.

Проект «Земля для стройки» реализуется по поручению Председателя Правительства и является частью государственной программы «Национальная система пространственных данных». Создание НСПД включено в перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года по направлению «Строительство» с целью обновления инфраструктуры и формирования комфортной среды для граждан.

Председатель Правительства Михаил Мишустин, выступая 3 апреля в Государственной Думе с отчётом о работе кабмина, отметил, что 2023 год стал рекордным для России по объёмам построенного жилья – как по многоквартирным, так и по индивидуальным домам. Было возведено свыше 110 млн кв. м жилплощади. Свои условия проживания улучшили почти 4,5 миллиона семей.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI