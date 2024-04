Марат Хуснуллин: На северном обходе Твери завершён последний этап надвижки пролётного строения моста через Волгу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Мост через Волгу длиной 738 м – самое крупное искусственное сооружение в составе строящегося северного обхода Твери на трассе М-11 «Нева». Мостовики переместили многотонную конструкцию на расстояние 122 м и установили на первую из четырёх опор, расположенных на противоположном берегу реки. Тем самым завершился последний этап надвижки пролётного строения, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Северный обход Твери станет важным звеном в дорожной связке Москвы и Санкт-Петербурга. Автомобилистам не придётся съезжать с магистрали М-11 в районе Твери, а поездка между городами займёт ещё меньше времени. Кроме этого, для Тверской области открытие нового участка М-11 станет импульсом к развитию жилищного строительства, промышленности, туризма, создаст дополнительные возможности для развития агропромышленного комплекса. На сегодняшний день активно строится второй этап обхода, включая искусственные сооружения. На самом масштабном из них – мосту через Волгу – строители возвели 10 опор средней высотой 16,5 м, собрали металлическую конструкцию пролёта общей массой 6,2 тыс. т и завершили все пять этапов надвижки пролётного строения», – сказал Марат Хуснуллин.

Теперь, чтобы мост соединил два берега Волги, специалистам осталось разобрать аванбек – вспомогательное устройство, которое позволяет не возводить временные опоры при строительстве мостовых сооружений. После демонтажа аванбека строители с помощью мощного подъёмного крана установят на береговые опоры последний элемент конструкции пролётного строения.

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что на протяжении всего нового участка трассы М-11 выполнят комплексное благоустройство и установят объекты инфраструктуры, которые сделают путь автомобилистов безопаснее и комфортнее.

«На новой дороге будет устроено электроосвещение, вблизи населённых пунктов установят шумозащитные экраны. Для удобства автомобилистов планируется открыть две современные многофункциональные зоны отдыха, где помимо АЗС будут расположены супермаркеты, кафе, детские и спортивные площадки. Для предотвращения аварий с участием диких животных предусмотрено возведение биопереходов, скотопрогонов, установка сетчатых ограждений. Как и на других скоростных участках дорог “Автодора„, на обходе Твери будет работать служба аварийных комиссаров, готовых прийти на помощь водителям в любое время дня и ночи», – отметил Вячеслав Петушенко.

Открыть движение по мосту через Волгу, как и по всему второму этапу северного обхода Твери, планируется в июле этого года.

