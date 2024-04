Марат Хуснуллин: Завершена реконструкция двух ключевых электроподстанций Крыма

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

Завершена реконструкция электроподстанции Евпатория, Республика Крым

В Республике Крым введены в эксплуатацию два объекта энергетической системы полуострова – электроподстанции «Мойнаки» и «Евпатория», сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Мы очень плотно занимаемся модернизацией энергетического хозяйства Крыма. В том числе реконструируем высоковольтные подстанции. Часть работ ведётся за счёт регионального бюджета, для других субъект привлёк средства инфраструктурных бюджетных кредитов. Так, например, в прошлом году за счёт ИБК была введена в эксплуатацию подстанция “Северная„ в Симферополе, а сейчас энергоузел “Мойнаки„ в Евпатории. Кроме того, за счёт средств ГУП РК “Крымэнерго„ окончена реконструкция подстанции “Евпатория„. Модернизация этих ключевых объектов энергосистемы Крыма позволила не только обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение тысяч потребителей, но и за счёт увеличения мощностей сформировать резерв для подключения к электросетям новых объектов: жилья, городской инфраструктуры и так далее», – отметил Марат Хуснуллин.

По словам главы Республики Крым Сергея Аксёнова, задача по обеспечению бесперебойного энергоснабжения полуострова – одна из приоритетных. «Кроме того, переоснащение “Мойнаки„, “Евпатории„ и других энергопитающих центров республики станет стимулом для дальнейшего развития региона, запуска новых крупных проектов. В частности, в Евпатории, в Сакском районе планируется строительство круглогодичных курортов в рамках федерального проекта “Пять морей и озеро Байкал„. Также идёт техническое обновление 110 электроподстанций во всей республике, в первую очередь в сельской местности. Вопрос реконструкции электросетевого хозяйства держу на особом контроле», – подчеркнул он.

Модернизация подстанции «Евпатория» стартовала в конце 2021 года и проводилась без остановки её работы. Были заменены силовые трансформаторы, устаревшие кабельные сети, установлены новые распределительные устройства, смонтирована релейная защита и противоаварийная автоматика. Подстанция имеет полное дистанционное управление. В результате реконструкции мощность энергоузла увеличилась на 37,5%.

С привлечением средств ИБК завершились работы и на высоковольтной подстанции «Мойнаки» в районе Мойнакского озера в Евпатории. Реконструкция началась в декабре 2022 года. В результате модернизации и замены трансформаторов и другого оборудования её мощность увеличилась почти в четыре раза – с 32 до 126 МВ∙А.

Оператором программы инфраструктурных бюджетных кредитов выступает ППК «Фонд развития территорий». Как отметил генеральный директор ФРТ Ильшат Шагиахметов, механизм ИБК запускает в регионах процессы активного развития территорий. «Подстанция “Мойнаки„ полностью обеспечит электроэнергией объекты, которые планируется построить в рамках проекта развития территории у Мойнакского озера. Он включает 200 тыс. кв. м жилья и туристско-рекреационный комплекс общей площадью номерного фонда 100 тыс. кв. м. А это новые предприятия и рабочие места, инвестиции, которые ведут к росту благосостояния региона и его жителей. Кроме того, часть квартир в этом микрорайоне будет передана на социальные нужды региона», – пояснил глава фонда.

В 2023 году благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту также ввели подстанцию «Северная», мощность которой после реконструкции возросла в четыре раза. Объект обеспечил электроснабжением 23 тысячи потребителей Симферополя и Симферопольского района, включая активно развивающийся микрорайон «Крымская роза». В нём планируется построить 350 тыс. кв. м жилья.

