Готовимся праздновать юбилей университета

19 апреля 2024 года Государственный университет управления отметит 105-летие со дня основания. Рассказываем вам о запланированной праздничной программе.

В 15:30 в Зале Учёного совета состоится собрание членов Клуба Орджоникидзе – Стратегического комитета Ассоциации выпускников ГУУ. Наиболее успешные выпускники нашего университета обсудят перспективы развития ГУУ, возможности для сотрудничества и тенденции современного высшего образования.

В 17:00 в Актовом зале начнётся Юбилейный кубок Лиги КВН ГУУ, в котором примут участие сборные трёх разных поколений весёлых и находчивых. Среди звёздных гостей Заместитель губернатора Новгородской области Андрей Данилов, финалист Высшей лиги КВН, участник Comedy Club и шоу «Звёзды» Гар Дмитриев, чемпион России по реслингу Антон Дерябин, креативный продюсер Высшей лиги КВН, член элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Сергей Кашников, продюсер эфиров радио «Юмор ФМ» Евгений Каплун, участник команды КВН «Рязанский проспект», ведущий Премьер-лиги КВН Арсений Агапов, участник команды КВН «Общее дело», креативный продюсер блогера Иды Галич Антон Каравайцев и другие.

Для посещения Юбилейного кубка Лиги КВН ГУУ гостям университета необходимо пройти регистрацию. Для студентов и сотрудников вход свободный.

В 19:30 на Танцполе Центра учебно-воспитательных программ пройдёт встреча выпускников «С днём рождения, ГУУ!». В программе выступления ректора Владимира Строева, проректоров, советников при ректорате и почётных гостей, а также культурная программа, фуршет, викторина и работа фотозон.

Для посещения встречи выпускников гостям университета необходимо пройти регистрацию.

Окончание праздничных мероприятий в 22:00.

Кроме того, нас ждут ещё некоторые приятные сюрпризы. Кто живёт относительно недалеко от Останкино – присматривайтесь к основному ориентиру. Но есть нечто повыше любых башен, не будем рассказывать всего.

Готовимся отмечать юбилей!

