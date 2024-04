Гогениды и «Черный квадрат» Малевича: на ВДНХ расскажут о том, кто влиял на русское искусство XIX–XX веков

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ с 12 апреля по 12 мая можно посетить новые лекции о русском искусстве под общим названием «Французский вопрос — русский ответ». Их прочтет Валентина Горлова, искусствовед, историк искусств, сотрудница Государственного Русского музея.

«Цикл лекций посвящен диалогу русского и западноевропейского искусства и расскажет слушателям о том, как развивалось русское искусство на рубеже XIX–XX веков и какое влияние на этот процесс оказывали западные художники. На лекциях цикла мы проследим уникальный пример взаимодействия русских и европейских мастеров — от произведений Перова, Репина и Васнецова, наблюдавших художественную жизнь Парижа в эпоху сложения и расцвета импрессионизма, до работ Ларионова, Гончаровой, Малевича, Кандинского и Розановой, которые, освоив наследие постимпрессионизма и кубизма, вывели русское искусство к совершенно новым горизонтам», — рассказала Валентина Горлова.

Так, 13 апреля в 13:00 состоится лекция «След Ван Гога». Экспрессивная манера письма и яркая палитра Ван Гога, как и других ярких представителей Парижской школы, радикально изменили искусство XX века. Для русских художников знакомство с творчеством этого живописца стало переломным моментом в жизни, направило на поиск своего художественно-пластического языка. Слушатели лекции узнают, как черты стиля Ван Гога проявились в работах русских художников Петра Кончаловского, Давида Бурлюка, Александра Куприна и Роберта Фалька, как Парижская школа сформировала уникальное интернациональное сообщество художников и почему искусством, созданным в богемной атмосфере монпарнасских кафе и в нищете съемных мастерских, уже через несколько десятилетий будет восхищаться весь мир.

А 28 апреля в 13:00 гостей ждут на лекцию «Гогениды. Русская гогеновская группа». Духовное содержание картин Поля Гогена и их монументальные качества привели к переосмыслению нового художественного языка, отчего в Москве в начале ХХ века появилась так называемая гогеновская группа, знаменитая впоследствии. Произведения Гогена сыграли очень важную роль в формировании творчества двух самобытных русских художников — Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова. Лектор расскажет, как гогеновский импульс направил этих художников на поиск собственных корней и неповторимого художественного стиля, почему художественному течению, яркими и первыми выразителями которого они являлись, было суждено совершить переворот в судьбах русской живописи.

12 мая в 13:00 пройдет лекция «Русские авангардисты». Термин «авангард» повторно вернулся в художественное творчество в 1950-е годы — так стало называться русское искусство этого времени. Его наиболее яркие представители сформировали неповторимое направление, которое зародилось во Франции в конце ХIX века (термин возник от французского avant-garde, что означает «передовой отряд»).

Гости узнают, какое направление французского искусства стало фундаментом для русского авангарда, к чему этот термин применим и какие течения он включает в себя. Валентина Горлова расскажет о рождении и расцвете русского авангарда — от экспрессивной абстракции Василия Кандинского через живопись Марка Шагала до супрематизма Казимира Малевича и Ольги Розановой.

Все лекции проводятся в поддержку нацпроекта «Культура». С 2017 года московские и региональные музеи представляют в павильоне «Рабочий и колхозница» лучшие экспонаты из своих коллекций в рамках выставочной программы ВДНХ. Павильон также является флагманской площадкой образовательной программы ВДНХ. В лектории и на крыше здания проходят мастер-классы, семинары, концерты и другие мероприятия.

