В СПбГУ подвели итоги Олимпиады школьников | Санкт-Петербургский государственный университет

Олимпиада школьников СПбГУ проходит по 23 комплексам дисциплин. Среди них новый — «Планета Земля».

Напомним, что Олимпиада школьников СПбГУ включена в Перечень олимпиад школьников, утверждаемый Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по 21 комплексу предметов. Для призеров и победителей предусмотрены особые права при поступлении в вузы России, в том числе в Санкт‑Петербургский университет, — поступление без вступительных экзаменов или 100 баллов по профильному предмету.

В этом году самым популярным предметом олимпиады стала математика, собрав около 10 тысяч участников.

Олимпиада направлена на развитие среди школьников творческих способностей и интереса к научно‑исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, распространение и популяризацию научных знаний среди молодежи.

Результаты заключительного этапа 2023/24 учебного года опубликованы на сайте Санкт‑Петербургского университета — в разделе «Олимпиада школьников».

Желающие принять участие в интеллектуальном состязании в следующем году могут ознакомиться со справочной информацией на странице олимпиады. Помимо этого, в течение всего года участники могут присоединиться к онлайн‑консультациям по предметам олимпиады, во время которых преподаватели СПбГУ рассказывают об особенностях подготовки, разбирают различные примеры заданий отборочного и заключительного этапов и отвечают на вопросы зрителей.