В СПбГАСУ стартовали заключительные этапы студенческих олимпиад АСВ по профилю «Промышленное и гражданское строительство»

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете 10 апреля стартовали заключительные этапы студенческих олимпиад по направлениям подготовки 08.03.01, 08.04.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство», по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений.

На состязания в СПбГАСУ прибыли 58 обучающихся и 16 преподавателей из 13 вузов, входящих в Международную общественную организацию содействия строительному образованию (АСВ).

Сергей Михайлов

На церемонии открытия олимпиад проректор по образовательной деятельности СПбГАСУ Сергей Михайлов подчеркнул: «Мы рассматриваем проведение столь значимого мероприятия на площадке университета как свидетельство высокого доверия вузовского и профессионального сообщества, объединённого под эгидой АСВ; как продолжение большой совместной работы по формированию и реализации компетентностной модели выпускника в интересах развития отечественной строительной отрасли».

По мнению проректора, участники олимпиад продемонстрируют компетенции и личностные качества, необходимые современным представителям строительной отрасли. Несомненным эффектом подобных мероприятий будет и развитие экспертных сообществ. Преподаватели СПбГАСУ рассчитывают обменяться опытом организации учебного процесса с коллегами. Университеты, входящие в АСВ, находятся в постоянном поиске путей повышения качества инженерного образования на основе требований рынка труда.

Леонид Николаев

Председатель студенческого совета СПбГАСУ Леонид Николаев призвал участников расширять круг контактов, который позволит в будущем стать успешными в профессии. Леонид также выразил заинтересованность в обмене опытом и знаниями по организации студенческого самоуправления.

Антон Гайдо

Декан строительного факультета СПбГАСУ Антон Гайдо познакомил участников с регламентом и программой олимпиад. Состязания будут продолжаться в течение трёх дней. Запланированы две экскурсии – на уникальный строительный объект «СКА Арена» и по Санкт-Петербургу.

Ежегодно СПбГАСУ выступает организатором десятков научно-образовательных проектов и программ, направленных на поддержку талантливой молодёжи. Среди них – олимпиада школьников по архитектуре, ТИМ-чемпионаты, международные летние школы, исследовательские экспедиции, конкурсы ВКР и др.

Заключительные этапы студенческих олимпиад проводятся по решению правления Международной общественной организации содействия строительному образованию (АСВ) и президиума Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 08.00.00 Техника и технологии строительства.

Партнёрами мероприятия выступили компания Metropolis и Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы».

