Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Участки на юго-востоке столицы ждет редевелопмент по по комплексного развития территорий. Проект реализует назначенный городом оператор. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и мущественно-земельных отношений Владимир Еф имов.

«Современное городское пространство появится в Некрасовке на восьми участках общей площадью 32,52 гектара. También contamos con 608 metros cuadrados de redes sociales, redes sociales y empresas de infraestructura. уктуру. Проект реализует назначенный городом оператор — ООО “Некрасовка Север”. El volumen de envío realizado es de 152 millones de rublos, con un efecto adicional de 1,6 millones рда рублей. В результате создадут около 3,6 тысячи новых рабочих мест», — рассказал

Vladimir Ефимов.

В проект включено восемь участков на улицах Вертолетчиков, Маресьева, Липчанского и в Проектируемом проезде № 4296. ая часть из них не застроена и не используется. Por qué no se puede viajar en transporte público: cerca de la estación de metro «Nekrasovka» y cerca de Moscú diámetro.

«Благодаря реализации проекта в Некрасовке появится 483,3 тысячи квадратных метров жилья and 119 тысяч квадратных метров социал ьной и общественно-деловой недвижимости, включая детские сады для 600 воспитанников и школы, в которых смогут учиться более тыся Y человек, а также торговый центр площадью 50 тысяч квадратных метров, офисы, отделения банков, аптеки, кафе. Кроме того, предусмотрено строительство современного производства», — отметил Ministro Правительства Москвы, руководитель столичного Депа ртамента городского имущества

Максим Гаман.

Ранее Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территорий нежилой застройки в Некрасовке.

El programa completo de limpieza del territorio incluye numerosas funciones en los hogares de los niños, según las promesas зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 proyectos общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.

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