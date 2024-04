В Москве отремонтировали более 20 домов, в которых находятся библиотеки

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице восстановили более 20 домов, в которых расположены библиотеки. Работы провели в рамках реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда, рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Библиотека № 217

В программу вошло знаменитое круглое здание на улице Довженко (дом 6), где находится библиотека № 217. Этот дом-кольцо диаметром 155 метров построили в 1976 году. В 26 подъездах размещено 936 квартир. В основе здания лежит конструкция секционного дома типовой серии. Архитектор Евгений Стамо и инженер Александр Маркелов расположили 22 прямоугольные секции под углом шесть градусов друг к другу.

В ходе капремонта привели в порядок фасад дома, а также заменили ряд внутренних инженерных систем. Для восстановления зданий такого типа, отделанных мелкоразмерной плиткой, в столице применяют полимерцементные смеси на армирующих сетках. На первом этапе стены промывают, простукивают и удаляют непрочно приклеенную плитку. Далее на фасад наносят штукатурно-клеевой и одновременно армирующий состав с сеткой из стекловолокна, а следом — декоративное и окрасочное покрытие.

Внутренний фасад дома на улице Довженко окрасили в белый цвет, а внешний — в желтый. Кроме того, специалисты отремонтировали балконы и входные группы. В местах общего пользования установили новые современные стеклопакеты.

Библиотека-медиацентр № 67

В Северо-Восточном административном округе ремонт прошел в доме 14 на улице Аргуновской. 12-этажное здание построили в 1972 году по типовому проекту, для которого характерны равномерные ряды трапециевидных лоджий. В пристройке к нему работает библиотека-медиацентр № 67.

Специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок фасад дома. До начала работ создали индивидуальный проект, в котором учли все архитектурные характеристики строения и подобрали соответствующие материалы и технологии.

Ремонт начали с тщательной расчистки фасада. Далее мастера затерли швы, места намокания обработали антисептическими растворами. На финальном этапе на фасад нанесли новую штукатурку и краску. Кроме того, обновили входные группы и восстановили балконы.

Библиотека № 172

На улице Новаторов восстановили дом 14, где расположен филиал № 2 библиотеки № 172.

18-этажное крупноблочное здание со стеклянными балконами построили в 1972 году по проекту типовой серии.

Специалисты обновили фасад и магистрали горячего водоснабжения. На стены нанесли полимерцементные смеси на армирующие сетки. При этой методике дом не только приобретает красивый внешний облик, но и становится более энергоэффективным.

После этого здание окрасили в патиново-зеленый цвет. Теперь оно еще сильнее выделяется на фоне застройки района не только благодаря своей высоте, но и из-за яркого внешнего вида.

Капитальный ремонт фасада включал и обновление балконов и лоджий. Здесь установили новые стеклянные экраны, заменили напольную плитку и исправили геометрию панелей.

