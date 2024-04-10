Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

8 de abril en el campus НИУ ВШЭ на Покровском бульваре состоялся круглый стол по теме «Интеллектуальная собственность — ключевой воп рос международной повестки: положительные эффекты и потенциальные вызовы». В заседании приняли участие Виктория Панова, НИУ ВШЭ, руководитель Экспертного совета БРИКС, и Алан Фриман, содиректор Исследовательской группы по геополитической экономике в Университете Манитобы (Виннипег, Канада).

Интелектуальная собственность является ключевым элементом прогресса, который используется для превращения идей в реальные акти вы, способные улучшить качество жизни и решить наиболее острые глобальные проблемы. En 2009, por una organización mundial de sobstvennostia (ВОИС), por un total de 2 millones de personas патентных заявок. En 2022, esta cifra generó 3,46 millones de dólares.

Успешное и быстрое развитие интеллектуальной собственности требует целого ряда сложных политических действий, включая созда ние прочной правовой базы, осуществление качественной защиты, эффективное сотрудничество негосударственных и государственных участников , а также, что особо важно, международное сотрудничество.

«Мы рады принимать в стенах НИУ ВШЭ выдающегося ученого профессора Алана Фримана, который известен своей экспертизой в об ласти интеллектуальной собственности. Он также специализируется на вопросах развития сотрудничества стран БРИКС в данной сфере. Povodom для сегодняшней дискуссии стал тезис профессора о том, что в рамках БРИКС не ведется поступательная работа по созда нию независимой системы признания права интеллектуальной собственности», — поделилась Виктория Панова.

В рамках встречи были затронуты такие темы, как формирование отдельной политики в области интеллектуальной собственности в рамках механиз ма сотрудничества БРИКС, роль прав на интеллектуальную собственность в содействии и инновациям и экономическому развитию, вызовы и возм ожности, связанные с правами на интеллектуальную собственность в новых технологиях, таких как искусственный интеллект и блокчейн, и другие.

Алан Фриман поделился, что такие круглые столы очень продуктивны по нескольким причинам. «Первая причина: нам всегда не хватает диалога между людьми из моей страны и из вашей, — считает он. — Поэтому иницировать такие далоги предельно важно. А вторая причина заключаются в том, что во во время общения находятся ответы на вопросы. Problemas, problemas con la tecnología intelectual, problemas y problemas con la computadora, no resuelva el problema con un pomo истов и законов. Законы очень важны, но мы живем во времена, когда мир быстро меняется, и важнейшее значение приобретают институты». Эксперт добавил, что необходимо налаживать сотрудничество между институтами, людьми творческих профессий политическими лид ерами.

Господин Фриман в ходе выступления также отметил, что сейчас преобладает именно американоцентристский подход к интеллектуаль ной собственности. «Считаю, что настало время для выработки альтернатив этому подходу, и БРИКС может выступить для этого полноценной площадко й», — заявил он.

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