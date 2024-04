Встреча Михаила Мишустина с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым

Source: MIL-OSI Russian Language News

Обсуждались, в частности, результаты работы Академии в 2023 году, вопросы научно-методического руководства деятельностью институтов РАН, а также развитие российской науки в контексте достижения национальных целей развития.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Уважаемый Геннадий Яковлевич!

Прежде всего хочу ещё раз поздравить Российскую академию наук с 300-летним юбилеем. Проделана огромная работа за эти столетия – нашими учёными, лучшими умами России, создан прочный задел для наших технологических школ, научных школ, которые дают свои результаты и помогают стране развиваться.

Когда Президент встречался с членами РАН, он сказал, что Академия наук должна стать штабом развития отечественной науки.

Перед нашей страной стоят задачи укрепления технологического, экономического суверенитета, развития практически по всем отраслям, которые невозможно решить без участия наших учёных.

На предыдущей встрече мы с Вами подробно говорили о роли Российской академии наук. Сейчас хотел бы услышать, как Вы оцениваете результаты 2023 года.

Президент Российской академии наук Геннадий Красников

Г.Красников: Хотел бы отметить, Михаил Владимирович, что, конечно, на общем собрании в мае мы будем подводить итоги работы. И будем определять лучшие результаты, которые направим в Правительство. Их достаточно много. По 5 работ от 17 наших отделений.

Сегодня хотел бы остановиться на научно-организационных работах: что нам удалось сделать, куда мы продвинулись.

Конечно, главная задача – это научно-методическое руководство.

Какие, мы считаем, важные работы?

Во‑первых, было постановление Правительства в марте прошлого года, по которому Курчатовский институт перешёл к нам под научно-методическое руководство. Это очень важно.

Сейчас у нас находится на рассмотрении заявка НИЦ «Жуковский», который хочет также перейти под наше научно-методическое руководство.

Очень важно, что мы договорились с Минобрнауки отменить категорийность по институтам, которые находятся под научно-методическим руководством Академии наук.

Ещё очень важный вопрос для нас. Мы запустили большие программы, они называются «крупные научные проекты», с 2024 по 2026 год. По 100 млн на каждую работу в год. Там формируются новые цепочки – университетов, научно-исследовательских работ институтов и высокотехнологичных компаний.

Мы много продвинулись по экспертной деятельности – в полтора раза экспертизу увеличили.

Ещё мы провели очень большую работу по нашим научным советам. У нас их сегодня 45 при президиуме, 105 – при отделениях. И они очень важны, потому что там работают не только члены нашей академии, но и представлен фактически весь ландшафт научный. Это и представители вузовской науки отраслевой, высокотехнологичных компаний. И там мы большие задачи решаем.

Очень важная задача, которая перед нами сейчас поставлена, – Вы тоже отметили – это востребованность научных результатов. Если раньше был KPI – публикационная активность, то мы сейчас ввели востребованность научных результатов. То есть мы формируем базы данных с ведомствами, с высокотехнологичными компаниями, определяем госзадание.

По международной деятельности. Сегодня у нас более 400 иностранных членов из 55 стран. Мы входим в 42 научные международные организации. И с 21 зарубежной академией наук мы ведём большие работы. Хотел бы отметить также, что у нас есть практика, когда к нам на общее собрание академии приезжают иностранцы, делают доклады.

Очень важный вопрос – это шестая подпрограмма. Мы её за 20 лет в первый раз запустили.

М.Мишустин: Оборонная?

Г.Красников: Оборонная, да. С 2023 года она работает. Считаем, это очень важно для страны.

Мы создали Санкт-Петербургское отделение, Вы знаете. Вышло распоряжение Правительства, и у нас появилось новое региональное отделение.

Мы начали работать с новыми территориями. Создали ассоциацию южных регионов, куда включили не только Крым, но и все наши новые территории – Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон. Важно, что здесь уже есть опыт взаимодействия, то есть Крым делится своим опытом работы, когда он входил в состав Российской Федерации.

Научные кадры. У нас есть школы РАН. Мы начали сейчас активно развивать агроклассы, потому что в сельхознауках была большая потеря научных кадров.

Издательство «Наука» реанимируем. Вышло постановление, согласно которому оно становится единственным поставщиком услуг, для того чтобы мы без конкурсов сделали ставку на издательство «Наука». Это очень важно, потому что у нас 170 журналов, и это неотъемлемая часть научной деятельности.

И 300 лет, празднование. Дата эта, конечно, не только наша. 42-я ассамблея ЮНЕСКО включила эту дату международный календарь событий.

М.Мишустин: Очень важно, чтобы все фундаментальные исследования, прикладные разработки соответствовали духу времени, чтобы они были связаны с задачами, которые сегодня перед нами стоят, с национальными целями развития, с технологическим, экономическим, финансовым суверенитетом.

Всё это совокупно должно быть востребовано крупными предприятиями. Именно так можно возродить и развивать лучшие традиции, на сегодняшнем непростом рынке инноваций, технологий.

Именно это заложит дальнейшую технологическую независимость в решении задач по критическим областям. Это подчеркнул недавно Президент на Совете по науке и образованию.

И вы как раз тогда говорили о стратегии научно-технического развития страны с учётом актуальных вызовов.

Как в целом будет в будущем выстроен ландшафт российской науки? Как организуете планирование, в том числе научно-исследовательских и конструкторских работ? Мы пытаемся сейчас, исходя из бюджетных возможностей, инвестировать всё больше и больше в НИОКР, научно-исследовательские и конструкторские работы. Практически по всем отраслям экономики. И конечно, нужна отдача в виде качественных решений.

Хотел бы, чтобы Вы об этом сказали.

Г.Красников: Михаил Владимирович, это сегодня важная задача для нас. Я приготовил ещё одну презентацию – по научно-методическому руководству нашими институтами и как мы планируем определять правильно тематику. Потому что времена изменились, и, я уже говорил, если раньше оценивалась публикационная активность KPI, то, конечно, сегодня мы пытаемся добиться востребованности всех наших научных работ, для того чтобы они подхватывались нашей высокотехнологичной промышленностью.

Я здесь представил, как раньше было: Минобрнауки определяло лимиты, мы формировали форсайты, так называемые направления, в которых надо вести исследования. Институты на основе этих форсайтов и своих лимитов формировали задания себе. Эти задания приходили к нам экспертизу, и потом отчёт. Но когда мы проанализировали в целом, то увидели: сформировано 6 тыс. заданий, из них 2,2 тыс. – важные и 3,8 тыс. – тоже важные, но не первый приоритет.

В результате получается такая картина, что у нас институты выбирали из важнейших только половину, а из не самых важных, скажем, первой категории – всего одну треть. И получается, что всего выбирали одну треть, а две трети не были в центре внимания.

Когда мы дальше проанализировали, увидели, что на какую‑то одну тему, на одно направление – приходится 52 института, 49 институтов… Такая система, свойственная тому времени, была ещё три года назад. Тогда, может, она и подходила – больше статей, темы актуальные, – но мы не закрывали всё направление деятельности. Во‑первых, это плохо, потому что есть случайности, благодаря которым порой великие достижения делаются. Мы тогда по двум третям даже не могли специальность найти. Во‑вторых, названия институтов не стали соответствовать тематике.

Поэтому наше предложение следующее. Мы, там, где, к примеру, по 50 тем, по 50, 30 институтов, делаем рейтинг, выбираем пять лучших, а остальным, которые не входят в пятёрку-шестёрку лучших, рекомендуем заняться другой тематикой. Таким образом наше тематическое отделение будет предлагать им более глубокое планирование, чтобы они были востребованы, соответствовали тематикам и названию института, и чтобы они в дальнейшем подхватывались другими.

Считаем, что это позволит более эффективно использовать бюджетные деньги, которые выделяются на науку.

М.Мишустин: Вы обозначили широкий круг вопросов, по которым, конечно, необходимо вместе двигаться. И здесь мы, Правительство, федеральные органы исполнительной власти, учреждения, которые занимаются наукой, должны сообща, рука об руку, под руководством нашего Президента думать о том, как выстроить этот процесс наиболее эффективно.

Очень важно, чтобы инвестиции в научно-исследовательские и конструкторские работы увеличивались. Чтобы мы приоритизировали те научные направления, которые дадут максимальный эффект как для технологического развития, суверенитета нашего, так и для повышения доходов во все уровни бюджета. И чтобы они строились на конкурентных решениях, для того чтобы мы могли в мире конкурировать по целому ряду отраслей науки и техники.

Хотел бы пожелать Вам, в Вашем лице всему составу Академии наук, нашим учёным, аспирантам, студентам – это тоже молодые учёные – удачи. И с праздником ещё раз, с юбилеем академии.

