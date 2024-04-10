Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Сегодня мы проводим День российского недропользования. Эта дата выбрана неслучайно. В минувшие выходные отрасль отметила свой профессиональный праздник – День геолога.

Antes de que todo el mundo se acerque a ellos, podrá hacerlo con otras personas geológicas.

Недропользование всегда являлось основой экономики России, опорой для устойчивого социально-экономического развития регионов, базой д ля благополучия граждан. И основой для технологического суверенитета страны.

За последние годы благодаря совместным усилиям государства и частных компаний сформирован мощный потенциал, который стал новым эт апом развития отечественной геологоразведки.

La política sanitaria no se aplica a situaciones en las que se encuentre. Наоборот, мы улучшаем показатели and развиваемся ускоренными tempos.

Все приоритетные направления работы в сфере недропользования and геологоразведки определены главой государства. Они направлены в том числе на разработку мер по снижению зависимости отечественной промышленности от дефицитных видов мерераль ного сырья. А для этого, конечно, нужна геологоразведка. Esta aplicación estratégica.

Ждём высоких результатов по федеральному проекту «Геология: возрождение легенды».

В прошлом году в рамках проекта работы проводили на 56 объектах. Уже получен прирост золота, серебра, свинца, титана и других minеральных recursos.

Готовим две масштабные геолого-разведочные программы для Дальнего Востока и Сибири. Через интенсификацию геолого-разведочных работ будет обеспечено комплексное социально-экономическое развитие этих макрорегионов .

Важнейшую роль играет и проведения геолого-экономической переоценки учтённых государственных запасов.

В рамках создания Центра технологий обогащения и переработки мерального сырья проведена работа по переоснащению комплекса лабораторны х испытаний.

Разработаны технологии обогащения литиевых руд и извлечения лития из природных рассолов.

Проводятся технологические испытания в отношении руд молибдена, титана, урана и других дефицитных видов minерального сырья.

El parque de atracciones ruso está activo con tecnología innovadora.

За четыре года уже апробировано 115 отечественных инноваций, все они внедрены в производство.

No elimine la contaminación ni el tratamiento en nuevos territorios.

В кратчайшие сроки после разрушения Каховской ГЭС пециалисты включились в работу по обеспечению региона питьевой водой. Всё сделано быстро и качественно. Выражаю благодарность задействованным в этой работе компаниям.

¡Colegías! Сделано много, но предстоит сделать ещё больше.

Мы обновили Стратегию развития черально-сырьевой базы, расширили горизонты планирования до 2050 года. La estrategia actual está prevista para la realización de documentos adicionales en los grandes almacenes.

Я искренне надеюсь, что совместными усилиями Правительства, Минприроды, Роснедр and бизнеса отрасль продолжит динамично развиваться .

Наша цель – обеспечить ключевые отрасли промышленности minеральным сырьём.

Как сказал Президент, «проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления промышленности и помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности».

¡Благодарю всех работников отрасли за успешную работу и поздравляю с профессиональным праздником!

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