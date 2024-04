Более 13 млн предпринимателей и самозанятых знают об инструментах национального проекта по поддержке МСП

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Согласно исследованию ВЦИОМ, уровень информированности о реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» составил 76%. По данным исследования НАФИ, 83% опрошенных предпринимателей знают о мерах поддержки бизнеса. Сегодня в России свой бизнес развивают 6,3 млн субъектов МСП и почти 10 млн самозанятых. Таким образом, более 13 млн из них знают о программах поддержки, реализуемых в рамках нацпроекта.

По словам замминистра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, достичь такой осведомленности удалось благодаря командной работе Минэкономразвития России, АНО «Национальные приоритеты», АНО «Диалог», а также профильных региональных министерств, центров «Мой бизнес» и др.

Информация о программах национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» публикуется на различных ресурсах: на официальных сайтах ведомств, региональных порталах, в социальных сетях. Только в социальных сетях федеральных источников, таких как «Госуслуги», «Объясняем.рф», «Национальные проекты России», Минэкономразвития РФ, «Мой бизнес», о полезных новостях для МСП узнают более 4,5 млн человек.

«Сегодня у каждого предпринимателя должна быть в прямом доступе вся информация о мерах государственной поддержки, о тех инструментах, которые могут быть полезны конкретно его бизнесу. Для этого проводится большая работа. Итог – 51% руководителей компаний и предпринимателей считают, что государство, органы власти стали больше поддерживать предпринимателей, около половины представителей малого бизнеса отмечают, что программы льготного кредитования стали доступнее, а 41 % считают, что выросло число официально зарегистрированных самозанятых и ИП. Наиболее известные предпринимателям меры нацпроекта: льготные кредиты – 51%, поддержка самозанятых – 52% и открытие центров «Мой бизнес» – 36%», – отметила Татьяна Илюшникова.

Информационная работа с предпринимателями постоянно совершенствуется. Минэкономразвития России регулярно оценивает уровни различных информационных продуктов и активность регионов. Если на старте, в 2021–2022 годах, активную информационную работу с предпринимателями проводили порядка 30 регионов, то на текущий момент – более 70.

«Сегодня Центры «Мой бизнес» – это не только опорная инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса. Через центры ведется работа по популяризации предпринимательства и информированию о мерах поддержки по единым стандартам и подходам. Такой формат позволяет выстраивать диалог между инфраструктурой поддержки и бизнес-сообществом, а также взращивать лидеров мнений среди предпринимателей, настоящих амбассадоров малого и среднего бизнеса», – поясняет замминистра.

Самые активные регионы по информационной работе – Калининградская область, Камчатский край, Ленинградская область, Липецкая, Нижегородская, Омская , Орловская области, республики Мордовия, Саха (Якутия), Татарстан, Ростовская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

В числе лучших по продвижению во СМИ – Волгоградская область, Кировская область, Красноярский край, Ленинградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Пензенская области, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Ростовская область, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область.

Эффективнее всего в социальных сетях продвигаются центры «Мой бизнес» Волгоградской и Иркутской области, Красноярского края, Омской области, республик Башкортостан, Карелия, Коми, Крым, Саха (Якутия), Ростовской области, Санкт-Петербурга, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Челябинской области, Чувашской Республики.

В ТОПе регионов по продвижению с использованием рекламных инструментов – Еврейская автономная, Калининградская, Ленинградская, Магаданская, Новосибирская, Омская, Орловская области, республики Бурятия, Дагестан, Татарстан, Ростовская и Рязанская области, Санкт-Петербург, Саратовская, Смоленская области.

Лучшие по динамике роста подписчиков в региональных сообществах «Мой бизнес» – Владимирская и Воронежская области, Камчатский и Краснодарский край, Ленинградская, Омская, Орловская области, Республики Мордовия, Татарстан, Ростовская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Севастополь, Удмуртская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Общее количество подписчиков социальных сетей Центров «Мой бизнес» на сегодня превышает 700 тысяч человек. Только федеральный портал «Мой бизнес» за год посетили более 2 млн уникальных пользователей, количество просмотров сайта приблизилось к 6 млн. В общем через информационные ресурсы центры «Мой бизнес» соприкасаются с 7 млн пользователей ежегодно.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI